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疫情防控3缺失！　北京豐台區副區長、批發市場總經理被免職

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記者黃翊婷／綜合報導

大陸北京在連續56天零確診之後再度爆出疫情，其中有43例與豐台區的「新發地批發市場」有關。對此，北京市委書記蔡奇14日下午主持會議，經過市委常委會研究，決定免職豐台區副區長周宇清，另外還有兩人同樣受到免職處分。

▲▼ 北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

▲新發地批發市場外停著許多輛警用車。（圖／記者任以芳攝，下同）

根據《北京日報》報導，市委常委會在會議中追究豐台區相關人員疫情防控失責的問題，內容提到，自6月11日以來北京連續發現新冠肺炎確診病例，經過調查，發現皆與北京新發地農產品批發市場活動史有關，或者曾與相關人員接觸過，13日市紀委市監委成立調查小組，針對該批發市場疫情防控工作中存在的失職問題進行調查。

經查，豐台區副區長周宇清、豐台區花鄉黨委書記王華、新發地農產品批發市場總經理張月琳共3人，因為防疫工作的「四方責任」不到位、「四早」要求不力、消殺工作未有效落實等問題，最後全部受到免職處分。市紀委市監委調查組將繼續深入調查，並依據調查情況對相關人員進行問責處理。

據了解，北京疾控中心在14日的新聞發布會上提到，病例12與病例21是豐台區新發地農產品批發市場的攤販，4日出現流鼻涕、打噴嚏等症狀，卻沒有及時就醫，直到12日疫情溯源採樣檢測才被驗出呈現陽性，隨後確診染病。

▲▼北京,社區,半封閉,量體溫,武警。（圖／記者任以芳攝）

▲北京民眾出入社區都要量體溫。

由於該市場的鮭魚砧板檢測出新冠病毒，掀起當地民眾熱議。大陸國家衛健委高級別專家組成員曾光說明，目前仍不曉得是人感染病毒，沾染到鮭魚，或是鮭魚沾染到病毒後，才傳給北京的人，在檢測結果出爐前，建議民眾不要生吃鮭魚。

曾光還說，按照初步基因定序結果來看，北京這次的病毒株與以往國內流行的不同，如果沒有妥善處理，恐怕會造成第二波疫情。北京疾控中心研究員楊鵬也說明，初步基因定序結果發現，病毒是從歐洲方向傳來的，可能與進口物品有關。

至於確切的感染途徑、源頭為何，楊鵬認為，目前仍無法確定，可能是海鮮產品、肉品遭到汙染，或是感染者進入市場，透過分泌物傳播病毒。

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