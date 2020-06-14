2人4日就發病！北京「病毒株變了」　專家警告：恐爆第二波疫情

▲新發地市場連夜撤離上萬人。（圖／翻攝北京青年报）



記者柯振中／綜合報導

大陸北京近日爆發新冠肺炎疫情，其中又有43例與豐台區的新發地批發市場有關，確診的患者當中，還有2名市場攤販4日就出現症狀，且沒有就醫。對此，大陸國家衛健委高級別專家組成員曾光指出，這次的病毒株與國內流行的類型不同，若沒有處理好，恐爆發第二波疫情。

綜合陸媒報導，北京疾控中心14日舉辦新聞發布會，副主任龐星火在會議中介紹，病例12與病例21的工作單位都是豐台區新發地市場，是市場內的攤販，4日出現流鼻涕、打噴嚏、肌肉痠痛等症狀，出現症狀後沒有及時就醫，等到12日的「疫情溯源採樣檢測」施行時，才發現核酸檢測呈現陽性，隨後確診為新冠肺炎病例。

▼北京社區進行半封閉管制。（圖／記者任以芳攝）



一位流行病學專家指出，從臨床病理的病例史來看，最早的感染者4日就已經發病，且具有感染性，新發地市場的急病傳播已經開始。此外，大陸國家衛健委高級別專家組成員曾光說明，目前仍不曉得，是人感染病毒，沾染到鮭魚，或是鮭魚沾染到病毒後，才傳給北京的人，檢測結果出爐前，建議不要生吃鮭魚。

▼ 北京新發地市場爆發新冠肺炎疫情。（圖／記者任以芳攝）



曾光還說，照初步基因定序結果來看，北京這次的病毒株與以往國內流行的不同，若沒有妥善處理，恐怕會造成第二波疫情。北京疾控中心研究員楊鵬說明，初步基因定序結果發現，病毒是從歐洲方向來的，可能與進口物品有關。

至於確切感染途徑、源頭為何，楊鵬則說，目前仍無法確定，可能是海鮮產品、肉品遭到汙染，或是感染者進入市場，透過分泌物傳播病毒。

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▼北京爆發新冠肺炎疫情，官方緊急下令管理。（圖／記者任以芳攝）

