北市防疫新生活！寧夏夜市6/5起「自備環保餐具」享優惠

▲黃珊珊回應疫情。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊亞璇／台北報導

隨著國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，中央疫情指揮中心開始推動「防疫新生活運動」，呼籲民眾外食放心使用可重複清洗餐具，少用免洗餐具。北市府1日宣示響應，啟動北市永續環境2.0行動，並與寧夏夜市合作，民眾自備環保餐具享優惠措施，鼓勵市民養成防疫新生活習慣。



副市長黃珊珊指出，由於疫情關係，很多外送外帶業者，用了非常多一次性餐具，疫情期間製造大量廢棄物，因此開始推動此政策。局長劉銘龍表示，從寧夏夜市開始推，從寧夏夜市開始做示範點，其他像公館水源夜市晴光市場等等逐步向外推廣。



環保局副局長盧世昌表示，環保防疫新生活，自備環保餐具倡議，北市市政大樓在105年4月1日、其他機關學校8月開始，推動禁用一次性餐具1.0，禁用一次性美耐皿餐具，禁售瓶裝水，4年來成效良好，市政大樓紙容器減少82%、塑膠容器減少66%，全北市105-108年紙容器減少將近20%，但全國增加46%，成效良好。



盧世昌說，共有有178家企業、 55處百貨公司、 13處量販店、 36處市場、13處夜市、117處委外場館、27個中央機關及29所大專院校響應實施。

然而，盧世昌指出，許多業者擔心疫情敢用免洗餐具，今年1-4月紙容器使用量較去年同期增加50%，北市則增加了21.25%，不符合永續發展，中央疫情指揮中心已對社會大眾說明，餐具重複使用、好好清洗，比免洗餐具更乾淨，因此，北市呼籲永續環境2.0，自己清洗攜帶的餐具，安全更有保障。

盧世昌強調，北市串聯商家業者，加入友善自備環保餐具店家，有一些優惠折扣，選定6月5日世界環境日開始跟寧夏夜市推動，消費自備環保餐具集1點，集滿5點換50元折價券，活動為期2個月。環保局長局長劉銘龍表示，從寧夏夜市開始做示範點，其他像公館水源夜市晴光市場等等逐步向外推廣。

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