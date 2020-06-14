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台中荔枝碰上疫情無法出口　網紅吳鳳行銷「拜託賣到土耳其」

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▲台中市政府找來網紅吳鳳行銷冷鏈荔枝。（圖／記者鄧木卿攝）

▲網紅吳鳳（左1）在零下4度c體驗荔枝包裝過程。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今年黑葉荔枝盛產，荔枝經過冷鏈作業可存放14天，不料碰上疫情，進口國新加坡、馬來西亞仍未解禁，台中市政府只得出口轉內銷應變，14日找來土耳其裔網紅吳鳳行銷，吳鳳後品嚐大為讚嘆，拜託賣去土耳其，家鄉一定會很喜歡，農業局長蔡精強說，目前已克服冷凍技術，保鮮期長達2年，未來會行銷全世界。　

▲台中市政府找來網紅吳鳳行銷冷鏈荔枝。（圖／記者鄧木卿攝）

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▲台中市政府農業局長蔡精強（右1）找來網紅吳鳳行銷冷鏈荔枝。

台中市荔枝產區主要集中在太平、霧峰、神岡、大里等地，品種以黑葉為主，栽培面積約1千9百公頃，果肉呈半透明凝脂狀，豐潤多汁，甜度高，每年約在6、7月上市，今年因為防治荔枝椿象有成，產量大增，有1萬7千噸，不料卻碰上疫情，無法出口。

▲台中市政府找來網紅吳鳳行銷冷鏈荔枝。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡精強說，市府為了幫農民打開通路，幾年前透過學界研發出冷鏈技術，荔枝必須在上午10點前採收，因為時間越晚，果肉越不易降溫，採收後送進10度c冷藏庫分級、包裝，再送進4度c的冷藏庫存放1天1夜，直到連果肉也達到4度c後，包裝、裝箱，送到超市、量販店，原本荔枝在常溫下超過3天，外觀就會變黑、腐爛，如今透過冷鏈，可以存放14天，新加坡和馬來西亞都是向台中購買。

蔡說，新加坡和馬來西亞都因為疫情因素還沒有解禁，市府只得改變策略，出口轉內銷，朝量販店、超市等大賣場販賣，還找來土耳其裔、如今領有台灣身分證的網紅吳鳳代為行銷，希望以外國人不同的視角，自然不造作的行銷方式，讓更多人認識台中的冷鏈荔枝。

吳鳳說，他以前就吃過台中的荔枝，非常好吃，現在品嚐了透過冷鏈系統的荔枝，冰冰涼涼的更好吃，而且專業、乾淨，環保，他相信如果也能賣到土耳其，他的同胞一定也會喜歡，他非常希望海外朋友都能吃到台中的荔枝。

一旁的蔡精強說，冷鏈技術可讓荔枝保存14天，市府去年已研發成功冷凍技術，透過零下70度c，可存放2年，冷凍荔枝一樣是外銷，即使放2年，外觀依然鮮豔，果肉一樣鮮甜，今年將出口30萬噸到日本、韓國，未來也會出口到土耳其等全世界國家，為農民打開國際通路。

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