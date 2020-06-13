ETtoday副董馬詠睿返母校！文化大學畢典送祝福　點出求職致勝3大關鍵

▲ETtoday副董事長馬詠睿擔任文化大學畢業典禮貴賓。（圖／記者林敬旻攝，下同。）



記者陳涵茵／台北報導

又到了鳳凰花開的時節，文化大學今（13日）舉行畢業典禮，今年因新冠肺炎疫情影響，改以「實況節目」方式進行，東森新媒體控股公司副董事長馬詠睿返母校擔任致詞嘉賓，送上祝福外也為畢業生未來求職提出3大致勝關鍵。

文化大學畢業典禮將人數控制在100人內，以博碩士生及學士代表，搭配網路直播，特別的是並非一般直播，而是編排節目設計穿插，讓更多外縣市畢業生及海外畢業生都能共同參與。

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▲文化大學畢業典禮採直播進行。（圖／記者林敬旻攝）



雖無法依慣例擴大邀請所有畢業生及家長參加，但校方為了增加學生們參與畢業典禮的實感，文大今年首採網路直播方式，並預先製作校園巡禮影片以及新版校歌影片，以2小時現場實況節目的方式呈現一場「因應疫情」而生的特殊畢典。

今年文化大學邀請到的畢典致詞貴賓有兩位，一位是東森新媒體控股公司副董事長馬詠睿，另一位則是昆士蘭貿易暨投資台灣地區辦事處代表劉培希，為畢業生們遠端送上祝福。

馬詠睿為30年的資深傑出校友，畢業於文化大學大傳傳播學系，重新返回母校舞台分享生活歷程，他感性地說著：「當年也是穿著大學服戴著花，轉眼之間30年就過去，提醒各位同學以後的時間真的會過得很快。」

▲ETtoday副董事長馬詠睿是30年資深校友。（圖／記者林敬旻攝）



馬詠睿媒體閱歷豐富，他也以「學長」身份提醒畢業生們，「現在你們正站在全世界轉捩點，新冠肺炎疫情把不可能變可能，可能變成不可能，現在就是投資進場的時刻，未來會怎樣誰也不知道。」鼓勵畢業生們向前看，做好準備勇敢去闖，並時時跟上科技與世界變化的腳步。

提到畢業後的未來方向，他分享自身經驗，過去也曾徬徨要出國念書、就讀研究所還是要就業，強調要跟上時代腳步，但千萬不能被洪流推著走，「曾有清華大學畢業生去找工作，過去在校曾擔任熱舞社社長，應徵一間竹科公司，當時老闆很希望員工可以動起來不要當『宅男』，面試後順利錄取，讓那位年輕人也笑說成績再好還不如當過熱舞社社長。」不單靠成績單找工作，還得多元發展拓展才能，玩得出類拔萃機會來時才有準備。

▲東森新媒體控股公司副董事長馬詠睿給予畢業生3大求職致勝關鍵。（圖／記者林敬旻攝）



馬詠睿曾面試過無數求職者，他以面試官的眼光點出求職致勝關鍵：「我自己很喜歡錄取有社團經驗的人，個性靈活通常也比較擅長應對進退。」他也給予即將面臨求職關卡的畢業生三個面試小訣竅，有自信、夠靈活、謙虛應對就是關鍵。

最後他也為各位同學送上祝福，並以東森集團總裁兼執行策略長王令麟常提起的集團座右銘「快速行動、打破常規」作結，期盼畢業生能在未來領域突破改變。