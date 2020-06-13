4藝術家利用震損石材創作「拼回來」　象徵花蓮震不倒壓不碎

▲▼費時2年巨型石雕「拼回來」，是由一片片石片疊起成一個方柱體，有Duncan公仔往上爬的動作。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

2018年2月6日花蓮發生芮氏規模6.0的有感地震，除了造成人員傷亡，花蓮石材廠更是有無數的石材碎裂破損。身為花蓮人的圖文創作者Duncan結合精通石雕技藝的三位藝術家王標、林立仁、葉權賢，運用自身的力量與專長，以地震後損壞之石材，共同創作象徵重振精神的公共藝術作品「拼回來」，歷經兩年的時間，「給花蓮的石雕禮物」今天正式在自由廣場進行發表，未來也置放於此供民眾觀賞。

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這座高3.2公尺、寬1.8公尺的巨型石雕定名為「拼回來」，是由一片片石片疊起成一個方柱體，用了近20公噸的石板、堆疊150層，之後再進行雕刻Duncan公仔往上爬的動作並放上最後一塊石板，象徵著花蓮不會因為一、二次的災難就被擊倒，我們會再爬起來，受傷了也要「拚回來」。在今天發表會中，除有藝術家分享外，市長魏嘉賢也頒發拼回來紀念品微縮模型給捐贈者莊子壽，以及Duncan，另外也頒發感謝狀於拚回來團隊人員。

▲市長魏嘉賢頒發拼回來微縮模型紀念品（圖／花蓮市公所提供，下同）。

臨時不克前來的Duncan也透過石資中心的邱郁翔先生在記者會中轉述分享「拼回來」的發想過程。Duncan因當時看到石材產業受到影響，而有了利用受損的石材來創作的念頭，他認為雖然每一片時都有傷痛的痕跡，但是透過重組創作可以把打擊化作正面的力量。他感謝拚回來的工作團隊的付出，讓這作品有機會呈現於大眾面前。另外也特別感謝幫助他們實現這一切的捐贈者，以及市公所、文化局、石資中心、石材公會等單位大力幫忙，希望大家會真心喜歡這個作品。

▲市長魏嘉賢頒發感謝狀給創作藝術家。

花蓮市長魏嘉賢表示，花蓮花蓮市在2年前在0206大地震時受創嚴重，感謝台積電協助花蓮災後復建，修復數百間受損的房子，同時也感謝每一位幫助過花蓮的好朋友，花蓮人會銘記在心。Duncan本著想為花蓮做一件，並利用他的創作長才同時結合在地藝術家及各界資源，串連所有善的力量完成這個作品，不僅象徵拼回花蓮在地震所失去的一切，也希望藉由在這個過去是監獄的地點，提醒大家把自己的人生找回來、拼回來，是非常有意義。

石雕家王標、林立仁、葉權賢則分別分享創過程，王標表示，「拼回來」的製作過程艱辛但有意義，從前期設計、石材揀選，打磨，由於石雕的堆疊工法也是從未用過，包括大理石、蛇紋石等硬度不一，在堆疊時都必須一試再試，還要評估耐震度及評估放在公共場域是否安全等等因素，立體雕刻三人皆親力親為，前後約花費2年的時間共才完成。

▲創作藝術家與來賓於「拼回來」巨型石雕前合影。

王標補充說明，創作期間所需用之石材，透過台灣區石礦製品工業同業公會和地方人士轉介，順利獲得嘉太企業有限公司、國合大理石工廠有限公司的石材贊助。此外，工作團隊也與在地法人「財團法人石材暨資源產業研究發展中心」技術合作，首度嘗試應用3D列印輔助石雕創作，令科技與藝術相輔相成。整個的創作過程也拍成一支紀錄片，民眾只要在裝置藝術的說明告知牌中掃描QRcord，即可觀看。

魏嘉賢表示，相信石雕作品放在這裡之後會吸引更多民眾、遊客來這裡，也在這裡駐足打卡，未來希望跟更多的在地藝術家、創作家家保持更密切的合作，做出令人感動的作品，期盼花蓮越來越好，更盼在疫情過後，有更多的人喜歡花蓮，愛上花蓮。

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