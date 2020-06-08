花蓮吹響號角活絡人潮Q幣大方送　「遇見．夏」活動先暖身

▲現場設有野餐墊，歡迎民眾自由入座。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

走出戶外「遇見．夏」，花蓮縣政府邀請民眾大手牽小手6月12日下午4時齊聚縣府前石雕公園大草坪，現場設有野餐墊，歡迎民眾自由入座。活動包含樂團LIVE演出、魔術表演與特色市集，現場報名趣味競賽者，有機會獲得氣炸鍋或熱壓土司機等獎項。

夏至是我國傳統廿四節氣之一，象徵夏季的開展，今年適逢新冠肺炎疫情趨緩，縣長徐榛蔚期待藉由各式各樣多元活動，吹響號角、行銷花蓮，活絡在地人潮及商機，揮別疫情陰霾，迎接璀燦夏日。縣府也特別加碼從9日起網路發送限量299組Q幣（1組100點，1點等同1元）。民眾至縣府民政處官方網站首頁點選活動海報，掃描QR Code即可獲得，1個手機門號限領1組，送完為止，Q幣可於活動當天市集使用。

▲▼樂團LIVE演出、魔術表演與特色市集。

「聽音樂、看魔術、逛市集；吃冰棒、玩風車、拿好禮！」，誠摯邀請花蓮鄉親一起到場共襄盛舉，聆聽樂團輪番獻唱，欣賞奇幻魔術，會場周邊也設有許多美食餐車，包括小米甜甜圈、冰釀滷味、泰式手沖奶茶、臭薯條、糖葫蘆、檸檬汁等，一次滿足民眾聽覺、視覺及味覺等多重饗宴。

江東成說，趣味競賽自下午4時開放報名，積分最高前三名可分別獲得氣炸鍋、熱壓土司機或野餐周邊配備。民眾現場拍照於Facebook或IG打卡，即可獲得繽紛風車1款。

提醒鄉親配合集會活動實名制，凡於活動服務台完成簽到者，即發送冰棒1枝。

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