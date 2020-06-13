「鸚鵡」外圍影響2地區防劇烈大雨　5縣市熱到爆炸

▲鸚鵡颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

鸚鵡颱風生成後持續朝西北前進，預計在14日清晨於香港、廣東一帶登陸。台灣受到外圍環流影響，迎風面台東、恆春半島有雨。另外，氣象局也針對全台5縣市發佈高溫資訊。

今(13)日台灣吹東南風，迎風面的花蓮、台東及屏東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後各地山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，其中台東、恆春半島及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。

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溫度方面，東南部地區因為下雨的關係，高溫約32度左右，其他地區仍高溫炎熱，普遍在33-35度，南部地區、花東縱谷、台北盆地有局部36度以上高溫發生的機率。氣象局也針對花蓮縣縱谷、高雄市近山區或河谷發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、台南市、屏東縣近山區或河谷為黃色高溫燈號，請注意。

▲全台5縣市高溫警示。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」今日至下週一(15日)為晴朗炎熱的天氣，最高溫約在36度左右，要注意防曬、防中暑。南來水氣增多，花東及高屏有局部陣雨；大氣不穩定，午後易有小範圍、強對流發展，各地皆有局部陣雨或雷雨的機率，應注意「雷擊、瞬間大雨」等劇烈天氣。

下週二至週四(16至18日)水氣減少，大氣也較穩定；各地天氣晴朗、「炎如盛夏」，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨；清晨因陸風與西南風有輻合作用，西南部沿海偶有局部短暫陣雨的機率。下週五(19日)西南風帶來的水氣略增，清晨及午後的降雨機率皆提升。