女兒泡澡「癲癇溺斃」　媽媽崩潰到頭七仍自責：原諒我好不好？

圖文／鏡週刊

「都是媽媽的錯，你還沒到時候去當天使…」近來頻頻發生家長將小孩獨留在家，造成難以挽回的意外事件；對此，《你好，我是接體員》作者大師兄有感而發，類似的案件在我們這邊可以說是「日常」，但還是希望妹妹可以一路好走，媽媽可以早點遠離悲痛。

身為接體員的大師兄在臉書描述，有一次送來一個案子，是一個妹妹，她來的時候沒有死亡證明書，說是隔天要相驗，希望可以慢點送進冰庫。

請繼續往下閱讀...

大師兄表示，當時他看著身上一絲不掛的妹妹，忍不住詢問接送大體的司機「她是怎麼走的？」原以為是夏天常出現的「溺斃」案件，追問之下才知道是「自宅溺斃」，妹妹在家裡浴缸泡澡時，突然間癲癇發作，身邊無人協助她，最後發現大體的人還是媽媽。

大師兄心想「媽媽應該會很難過…」果不其然，當妹妹要送進冰庫時，媽媽哀傷看著女兒的大體，充滿愧疚的哭喊「女兒呀！昨天媽媽又夢到你在浴缸裡了，都是媽媽的錯，都是我的錯，女兒呀，妳這樣是不原諒我了嗎？妳來看媽媽的樣子好可怕，真的好可怕…原諒媽媽好不好？女兒呀，媽媽愛你呀…」

大師兄感嘆，作為一個只是管理冰庫的工人，他沒有多說什麼，只是看著這位媽媽從進館到頭七「都沒有走得出來…」其實很想告訴她「女兒看到妳這麼愛她，這樣聲聲呼喊著她回來的媽媽，絕對早就原諒妳了吧？」



更多鏡週刊報導

遭同班大姐頭性霸凌 高中生帶刀報復不成變「隨機砍人」

台南雙屍案謝志宏無罪定讞 羈押19年可申請國賠3000萬

【水產大亨挨告1】改賣額溫槍？ 前職棒球星欠收千萬不出款吃官司

►出國必囤！日本必買超綿洗臉泡泡～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！