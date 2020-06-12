國泰航空4個月虧損45億港元　今日申請「保就業」料領6.8億港元！

▲多架國泰航空飛機停在機場。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎衝擊航空業，香港國泰航空前4個月已虧損45億港元，9日宣布規模390億港元的資本重組建議。國泰12日向員工宣布，已於今日提交申請港府提出的「保就業」計劃。

香港政府先前宣布推出810億港元「保就業」計劃，僱主須承諾在接受政府補貼期間不會裁員，並把補貼全數用於僱員工資，否則政府將取回未有用於支付工資的補貼金額或／及施加其他罰則，希望藉此協助雇主保留員工，為香港保留實力

根據「香港01」報導，國泰航空集團12日透過內部通訊公告，公司經過審慎評估後，已於今（12）日提出「保就業」計劃申請。國泰航空公司也承認已遞交申請。

而從國泰航空2019年年報資料顯示，國泰航空連同其附屬公司在全球僱用逾3.42萬名員工，其中香港員工約2.82萬人，若以每名雇員一半薪水上限9000港元計算，從6至8月，國泰最多可拿7.61億港元。

根據國泰航空9日公布的資本重組建議內容，包括由香港財政司司長法團全資擁有的Aviation 2020 Limited，發行總認購金額為195億港元的優先股，以及可認購股份的認股權證，總行使價為約19.5億港元，這是香港政府首次直接注資到私人企業。

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