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善良妹花450塊「號碼全中」抱走3300萬　衝去領獎…她掉地獄：我要報警！

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▲▼陸女中了3313萬，卻發現彩券是p的。（圖／記者鄭思楠攝）

▲陸女中了3313萬，卻發現彩券是p的。（圖／翻攝自遼沈晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

生活總是充滿種種意外！廣東省中山市李姓女子日前就經歷了連八點檔都不敢這樣編的驚天大反轉，年初，她在一家彩券行花了108元人民幣（約新台幣452元），買了幾組雙色球，隨後開獎竟中了790萬元人民幣（約新台幣3313萬元）頭獎，沒想到去兌獎的時候，從天堂掉到了地獄。

據《遼沈晚報》報導，今年1月9日，李女發現自己中了大獎，當場樂歪，「790萬元（人民幣，下同）啊！下半輩子都不愁吃穿了。」沒想到，當她開始展望美好的未來，歡天喜地去兌獎時，所有興奮都瞬間轉變成憤怒。因為這張彩券是P的，根本沒有下過注。

790萬說沒就沒！這是怎麼回事呢？原來，李女平常購買都是通過微信溝通，拜託彩券行覃姓女店主幫忙購買。只是，她萬萬沒有想到，相熟多年的覃女竟然沒有真正幫她買，只是通過電腦P了一張圖發給她。之後，得知真相李女氣炸，馬上報警，而老闆經警局傳喚後自行到案。

▲▼ 刮刮樂,彩券,春節,手氣,中獎,過新年。（圖／記者李毓康攝）

▲許多人愛好買刮刮樂。（圖／記者李毓康攝）

原來，覃女已經不是第一次做這種缺德事了，經過鑑定，她共偽造231張彩券，金額達3990元。對於自己的行為，她事後多次向李女道歉，並主動協商賠償。

之後，李女歎氣表示，自己不再追究對方的責任，「我與她是多年的朋友，是她一時貪念所致，她的身體不好，還有小孩要撫養，我也不想她去坐牢。」最終，李女同意對方賠償15萬元，前期支付10萬元，剩餘5萬元分期支付賠償。

可是，雖然得到諒解，覃女仍需要受到法律制裁。近日，當地法院一審作出判決，她因偽造有價票證罪，判處有期徒刑1年。

【編按】：雙色球是大陸官方發行的彩券，是當地目前銷售量和關注度最高的彩券，發行目的是為了向社會招募資金，用來發展福利事業，每注售價為人民幣2元（約台幣10元），於每週二、三、四晚間開獎。

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