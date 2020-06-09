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發酵夢想5名高關懷青少年揉出冠軍吐司　頂新和德基金會號召大眾「買麵包作公益」

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發酵夢想5名高關懷青少年揉出冠軍吐司　頂新和德基金會號召大眾「買麵包作公益」（圖／品牌提供）

生活中心／綜合報導

國內首個攜手公益團體為高關懷青少年培訓技能的「將才學堂烘焙技職教育計畫」，這次要協助高雄市飛揚協會5名高關懷青少年銷售他們發酵夢想而來的冠軍吐司！頂新和德文教基金會6月9日舉辦紅龍荔香吐司公益上市直播記者會，知名熱血主播徐展元也應邀呼籲大眾「買麵包作公益」，銷售淨利將回饋高雄市飛揚協會協助更多經濟弱勢、新移民及遭受家庭暴力的高關懷青少年。

發酵夢想5名高關懷青少年揉出冠軍吐司　頂新和德基金會號召大眾「買麵包作公益」（圖／品牌提供）

▲紅龍荔香吐司，是由平均年齡僅17歲的林瑋誠等5名青少年所製作。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡說，基金會創辦人魏應充先生多年前向許多公益團體領袖請益，獲悉許多不愛讀書的高關懷青少年因缺乏技職訓練，導致人生選擇受限， 2017年起因此推動「將才學堂烘焙技職教育計畫」，與台東的知名公益團體「孩子的書屋」、高雄市飛揚協會等公益團體合作，免費提供烘焙技職訓練給高關懷青少年，並舉辦烘焙大賽及協助冠軍產品限定期間上市等，希望藉此為他們培養能翻轉未來的一技之長。目前已有300多人曾受訓，逾百人考取麵包或蛋糕丙級證照。

發酵夢想5名高關懷青少年揉出冠軍吐司　頂新和德基金會號召大眾「買麵包作公益」（圖／品牌提供）

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡說，基金會創辦人魏應充先生多年前向許多公益團體領袖請益，獲悉許多不愛讀書的高關懷青少年因缺乏技職訓練，導致人生選擇受限， 2017年起因此推動「將才學堂烘焙技職教育計畫」。

今天記者會介紹的紅龍荔香吐司，是由平均年齡僅17歲的林瑋誠等5名青少年所製作，作品以紅龍果拌入麵團增加自然粉紅色澤，並捲入荔枝及乳酪，搭配外層微酥墨西哥餡，在去年的將才學堂烘焙錦標大賽中，通過世界麵包冠軍王鵬傑等11名評審考驗，獲冠軍吐司獎項，本月30日前將在布列德麵包限定期間公益上市，銷售淨利將回饋5名青少年所屬的高雄市飛揚協會。

代表團隊出席這次活動的林瑋誠本身就讀餐飲科，但對讀書提不起勁，個性內向、不擅對同儕敞開心房，甚至抗拒上學，後來參加將才學堂烘焙計畫，在課程中與夥伴建立起革命友誼，也漸漸從人際關係中找回歸屬感。他說，自己從烘焙競賽中重新獲得學習成就感和自信心，讓他開始覺得能重拾上學的樂趣！

飛揚福利服務協會理事長孫玉芝表示，為使學員有機會延續所學、在進入職場前累積更多實務經驗，兩年前於高雄市大樹區成立社會企業一勾堂(Eagle)烘焙坊，盼助青少年們在職涯中找到夢想。上屆冠軍吐司得主林武昌也到場應援林瑋誠，並大方分享自己的心路歷程，出身偏鄉加上自小家庭功能失衡、經濟狀況不佳等種種環境因素讓他一度缺乏自信，過去練舉重的他，因成績未能突破而陷入茫然，後來在社工帶領下進入飛揚福利協會，摸索出對餐飲興趣後加入將才學堂烘焙班，目前19歲的他已經是一勾堂(Eagle)烘焙坊的當家烘焙師傅。

蕭巧怡說，魏應充創辦人希望將才學堂計畫能協助高關懷青少年自力更生，靠自己的專長打破出身、翻轉三代，頂新和德文教基金會成立將才學堂的目標就是想成為高關懷青少年的後盾，鼓勵他們緊握夢想、勇敢追夢！
 

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