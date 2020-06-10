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後山真實案例　沒錢就醫竟喝綠油精！頂新和德捐30萬紓困金助老家協會

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▲▼ 老家協會提供。

▲頂新和德文教基金會協助老家協會紓困，提供30萬紓困金。（圖／老家協會提供，下皆同）

生活中心／綜合報導

沒錢就醫竟喝綠油精，一雙夾腳拖用鐵線縫補到不成原形，這是發生在台灣後山的真實故事。社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會執行長蔡智全說，協會每年服務近600個獨居老人、貧困家庭等個案，原本募款就很困難，今年碰到新冠肺炎疫情更是雪上加霜，沒想到日前一通來電為協會帶來30萬元紓困金，令他相當意外。

花蓮縣老人暨家庭關懷協會素有「後山邊緣的護欄」美譽，成立16年，專門服務弱勢獨老及貧困家庭，提供全年無休的獨老送餐、經濟扶助、接送就醫、到宅慶生和關懷訪視等專業整合性服務。

▲▼ 老家協會提供。

老家協會執行長蔡智全說，後山資源缺乏，許多個案處境堪憐，多年前曾碰到一名未達政府補助標準、又無子女可照顧的老人，因肺部病況嚴重但沒錢就醫，不舒服竟將無法食用的綠油精拿來「喝」，透過冰涼的感覺來轉移注意力，習慣已長達2年，令人相當不捨，後經送醫情況穩定，協會持續服務，直到幾年前綠油精阿伯被送到安養院為止。

另外，協會也曾碰到個案阿嬤住在鐵皮屋內，什麼家具都沒有，衣物及日用品用塑膠製的置物箱堆疊在角落，睡覺就直接鋪草蓆在水泥地上，最後社工送去彈簧床的那天，阿嬤開心的在床上滾了好幾下。獨居的93歲倪爺爺，則是為了節省生活費，一雙夾腳拖用鐵線縫縫補補穿了8、9年，拖鞋背後滿是獨居老人的辛酸。

蔡智全說，協會十六年來累計服務1800多個個案，都要靠小額募款，日前頂新和德文教基金會人員來電詢問是否因疫情碰到困難，他根本沒有預期對方會提供什麼協助，沒想到創辦人魏應充隔空送暖，要求基金會人員協助社福團體紓困，不久還送上30萬元紓困金，「對老家協會是及時雨」。

▲▼ 老家協會提供。

為了解老家協會的服務內容，頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡近日也前往花蓮陪同協會訪視多名案主，並提前致贈肉粽等物資慰問案家，家住市郊的77歲韭菜阿嬤看到協會等人員情緒相當激動，不斷說謝謝。

韭菜阿嬤與行動不便的兒子及就讀小學二年級的孫子同住，因為兒子打零工的收入不穩定，所以每天清晨幫人清洗準備運往西部的韭菜，賺取100到300元不等的工資。協會除提供每月2500元扶助金，也經常訪視關懷阿嬤。

頂新和德基金會副執行長蕭巧怡表示，基金會持續關懷協助類似老家協會這類需要紓困的團體，也希望社會大眾能看見這波疫情對中小型社福團體造成的困境，共同關懷。

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