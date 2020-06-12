逾700中國船員「大西洋飄蕩數月」　多人精神崩潰：回不了家好絕望

▲逾700中國船員滯留海上數月。（圖／封面新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球肆虐，近日有中國籍船員表示，自己和同伴滯留在其他國家海域已數月之久，不少人精神崩潰。目前，僅美國皇家加勒比郵輪公司旗下滯留的中國船員就達到730人，他們包機回國的計劃受到重重阻礙，已經4度取消。

據《封面新聞》報導，姚遠（化名）3月17日在邁阿密送最後一位遊客下船時，盤算著自己歸途可期，誰知道這歸途一等近90天，海洋皇后號（Empress of the Seas）在海上漂了上萬公里，她仍晃蕩在大西洋，而狀況類似的中國船員至少還有730名，「本來公司安排了包機從倫敦飛回中國，但國內不允許飛機入境，已經推遲好幾次了。」

在皇家加勒比的包機送返計畫表中，他們從全球各地的郵輪而來，被集中到位於英國、菲律賓和希臘的4艘船上等待回家，但計畫一次次提起，又一次次落空，直到6月8日，一切仍未「恢復正常」。

姚遠說，折磨著船員們的，除了船上有限的空間和活動方式，還有一次次回家的計畫取消和延期對人的精神打擊，「一次次的失望，讓我們越來越臨近崩潰。很多船員精神狀態都不怎麼好。大家都在硬撐著。」

▲船上人與人要保持2公尺的社交距離 。（圖／封面新聞）

中國船員王嘉（化名）滯留在海上的時間更長，已經超過了100天，「從3月16號開始停航了，船員禁止上下岸，我們已經100多天沒有踏上過陸地了，每天真的感覺是在坐牢。船上每天2次體溫檢測，取消所有的活動，人與人保持2公尺的社交距離。幸運的是，現在船上的中國船員無一人感染新冠病毒。」

「我們船上已經有人抑鬱症焦慮症復發。事實上所有的人精神狀態都很不好，都瀕臨崩潰。」事實上，除了姚遠供職的皇家加勒比旗下的郵輪外，類似的狀況在全球多家公司的郵輪上出現。對於20多歲的王嘉來說，人生第一次走出國門就遇到這樣的狀況，已經讓他壓力非常大，「回不了家，絕望，心酸。」

在一人一間房、吃飯相距2公尺，以及海上網路訊號不穩定的情況下，人與人的交流也變得越發稀少，他每週一次和家裡通電話，「我媽每天都在關注國外的新聞，擔憂啊，愁啊，可是有啥用呢？」

針對730名中國海員的歸國問題，皇家加勒比的首席執行官Michael Bayley尚未回應。該公司8日則發公告，稱經過與郵輪國際協會的合作夥伴進一步磋商，並與美國疾病預防和控制中心（CDC）合作，決定將全球船隊的航行暫停期延長至7月31日，目標是在2020年8月1日恢復營運。由於加拿大政府延長了郵輪旅行禁令，加拿大航次將暫停至2020年10月31日。