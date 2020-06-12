32兆創史上新高！日本正式通過第二次補充預算案「救經濟」

▲日本12日通過第二次補充預算案，不惜欠下國債也要救經濟。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本參議院12日通過2020年度第二次補充預算案，此次補充預算案金額高達31兆9114億日幣（約新台幣8兆9396億元），金額創下歷史新高。相關預算將會用於補貼受新冠肺炎疫情影響後的中小企業補助、完善醫療設備與房租津貼等。

根據《產經新聞》報導，日本眾議院10日通過2020年度第二次補充預算案，並送交參議院，參議院12日表決通過該補充預算案。首相安倍晉三12日偕同內閣幕僚出席參議院預算委會，該議案獲得自民黨、公明黨、立憲民主黨、國民民主黨以及日本維新會等贊成，正式通過。

對於補充預算案內的10兆日幣預備款（約新台幣2兆7763億元），安倍表示，為了在未來發生各種情況時，能夠及時且迅速地做出對應，同時保障國民的健康、事業以及工作崗位，才會提前規劃這筆預算。第二次補充預算案的修正內容包含保障國民受雇關係、支援醫療體制、房租津貼以及被迫放假的休假補助等。

事實上，日本國會已在4月30日通過2020年度第一次補充預算案，其中就包括發放給每位國民的10萬日幣補助金（約新台幣2.7萬元），當時預算案總額高達25兆6000億元（約新台幣7兆913億元），創下史上最高的補充預算案金額，沒想到第二次補充預算案再度打破歷史紀錄。

另一方面，來自自民黨的眾議院長伊吹元表示，此次的補充預算案為了防止下一波疫情突然來襲，已經撥出10兆（約新台幣2兆7763億元）的預備款，將會努力避免第三次補充預算案。

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