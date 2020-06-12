亞裔女公園運動　遭白人大媽髒字連環飆：賤X，滾回你的國家

▲白人婦人朝著在公園運動的亞裔女子大罵。（圖／翻攝自推特）



記者吳孟臻／綜合報導

當地時間周三（10日）早晨，一名亞裔女子在美國加州托倫斯威爾森公園（Wilson Park）運動，卻無故遭路過的白人婦人碰撞身體，並用髒話痛罵。影片受到報導後，托倫斯市長表示警方已展開調查，並嚴厲譴責該婦人行為。

亞裔女子原本一人在公園階梯運動，並用手機記錄下過程。一名戴著帽子、上了年紀的婦人經過，控訴亞裔女霸佔階梯，接著講話越說越難聽，「這裡不是你的國家，我們不想看到你出現在這，儘管將影片放到臉書好了，反正被砲轟的會是你，當我要用樓梯時，你不是也對我說『噢天啊』嗎？」

她不只叫女子滾出美國、回到亞洲國家去，「誰會在加州大晴天穿黑色衣服？到底誰會這樣穿？你是白癡嗎？你認真的嗎？」，內容參雜不少髒話，更說出Bitch的字眼。

My coworker/friend encountered an evil racist at the park during her workout in Torrance today pic.twitter.com/z0fXtUNpmI — Sweet T (@mynamegangg) June 10, 2020

亞裔女子的朋友將影片上傳推特，對於朋友遭到威脅、謾罵的過程感到非常氣憤，更表示當事人現在不敢去公園運動了。

托倫斯市長福瑞（Patrick Furey）對此指出，市民的安全是最重要的，只要保持社交距離，任何人都可以公共場所運動，更不用遭受無謂的威脅，影片中的歧視行為，絕對無法容忍。

有網友薩爾米瑙（Kayceelyn Salminao）認出該婦人，表示自己曾在購物中心的廁所被對方攻擊，當時有報警，只是後來沒有下文。

據了解，兩個婦人是否為同一人，目前沒有受到官方證實。

LOOK AT THIS LADY! PHOTOS OF HER WALKING AWAY WHILE I WAS WAITING FOR THE COPS!!! THIS WHITE LADY!!! @TorranceCA @TorrancePD on October 11, 2019 pic.twitter.com/LmMdATfgcn — Kayceelyn Salminao (@kayceelyn_a) June 11, 2020

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