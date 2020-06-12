洗腦民眾「他收民進黨100萬」　里長候選人抹黑對手…結果慘

▲2018年九合一大選，北市文山區興旺里里長候選人李女，為了讓對手不當選，竟誣指對方「接受民進黨援助100萬元」，一審遭判刑，還被褫奪公權。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者孫于珊／台北報導

2018年北市文山區興旺里第13屆里長候選人李女，因誣指另一名候選人賴男「接受民進黨援助100萬元」，被台北地院依違反《公職人員選舉罷免法》散布謠言罪判刑3月，得易科罰金9萬元，褫奪公權1年。可上訴。

判決指出，李女並沒有賴男在選舉期間接受民進黨金錢援助的證據，竟為了讓賴男不當選，於2018年10月27日下午3時許，參加賴男所舉行的萬聖節親子同樂會時，向在場民眾散布賴男「接受民進黨援助100萬元」等言論，損害賴男的名譽及公眾對投票意向決定的正確性。

然而李女矢口否認犯行，辯稱她只有對老公說過那些話，沒有跟其他人說過；辯護人則稱，縱使李女有對民眾說過賴男收金援一事，也僅屬街談巷議，並非公開散布，不足以影響實際選情，更無損害公眾或他人的情形。

法院傳喚多名在場民眾出庭證稱，他們確實有聽到李女用國語說賴男收金援。而賴男表示，他沒有親耳聽到李女說那些言論，是因超過10個里民告訴他這件事才知道。隨後賴男跑去找李女問清楚，過程中都有錄音蒐證，李女也承認是她說的，「我講完後來蠻後悔的。」

法官認為，李女的行為妨害選舉的公平、公正，並損害賴男的名譽，雖然最後2人都沒當選，對選舉結果也都不爭執，且雙方已達成和解，但李女始終否認犯行，態度不佳，兼衡李女的學經歷、家庭狀況等一切情狀後，依法判刑。

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