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他未熄菸蒂…鄰居4隻毛小孩命喪火窟！求償精神撫慰金無效

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貓狗（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲賈男菸蒂未熄釀火災，燒死鄰居飼養的4隻毛小孩，慘賠鄰居損失40萬餘元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名賈姓男子在家抽菸，卻未熄菸蒂釀火災，惡火還延燒到隔壁鄰居，除了門窗、傢俱等都被燒毀，鄰居家中的4隻貓、狗也不幸命喪火窟，令鄰居傷心欲絕，向賈男求償共50萬餘元。但由於貓、狗不在精神求償的範圍內，因此台北地院判賈男應賠40萬餘元。可上訴。

鄰居楊女指出，2018年11月7日上午6時許，賈男在北市住屋處抽菸，但他的菸蒂未完全熄滅，就丟置在書桌上的菸灰缸，致菸蒂引燃書桌起火燃燒，造成賈男的房屋天花板燻黑，門、窗、牆柱、沙發、床等都被燒損。

楊女說，火勢還延燒到她家，造成牆面、天花板燻黑，傢俱、廚具、電器等生活用品都毀損，並已無法居住須搬家，更痛心的是，家中飼養的2隻貓、2隻狗因此死亡。

楊女表示，她因目睹寵物貓狗死亡慘狀，出現焦慮、憂鬱、失眠、無法正常工作，經醫師診斷為「有憂鬱情緒的適應障礙症」，需規律至診所身心科追蹤治療，因此請求賈男賠償各項損失、支出外，須再賠償10萬元慰撫金，合計50萬2894元。

由於賈男未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作何聲明或陳述，法官以一造辯論而為判決。

法官審酌，楊女請求的搬家費用、寵物火化費用、傢俱等用品的損失金額，都合理，但精神撫慰金部分，由於寵物的死亡非屬楊女自身人格權，也非父母子女或配偶關係身分間的法益侵害，只是基於飼主與寵物間關係所生的情感遭受侵害，不適用《民法》規定，因此判賈男賠償40萬2894元為適。

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