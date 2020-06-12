　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

借住閨蜜家…她拿假貨調包「64萬愛馬仕手環」！隔天砸25萬狂購物　下場曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲楊姓女子假借住閨密家，卻偷走對方價值64萬的愛馬仕精品，法官判刑5個月，並須賠償對方等價金額。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳韻如／新北報導

鄭姓貴婦結識一名楊姓女子，2人因而成為好友，孰料，楊女根本無心與她交心，看上的只是她家的愛馬仕名牌精品。某次楊女假借約鄭女出國，並藉口前一晚住鄭女家，卻趁機用「假貨」調換，並拿走鄭女的價值共64萬8200元的愛馬仕手環、金項鍊。直到鄭女保養精品時，才驚覺有異，氣得對楊女提告。法院最後也判楊女須賠償與贓品等價的金額。

根據判決，鄭女提告主張，她因參加旅行團結識楊女，在言談之中楊女得知她家中有愛馬仕精品，便假意邀約她一同出國，在藉口隔日一起出發而借住他家。孰料，楊女卻趁她不注意時，，拿走她放在房間內價值42萬9500元的愛馬仕半鑲鑽KELLY玫瑰金手環1支，以及21萬8700元的愛馬仕半面鑽玫瑰金項鍊1條。

鄭女提到，楊女根本是有備而來，將東西偷走後，竟還拿出長得一模一樣的贗品放回原位，導致她毫無發現異狀。誇張的是，楊女偷走東西後，隔天就藉故沒帶護照，讓她獨自出國，隨後將偷來的精品拿去變賣，換成一只愛馬仕LINDY包。

鄭女表示，直到她回國準備將精品送到專櫃保養時，櫃姐才告訴她東西是假貨，她才發現原來都是楊女搞的鬼，氣得一狀告上法院。

法官審理後，依竊盜罪判楊女5個月有期徒刑，得易科罰金15萬元；民事部分，則判她須賠償鄭女與手環及金項鍊等價64萬8200元。全案確定。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

激情交纏正妹網友！人夫狂讚「很緊很包很夾」　她嬌喊：子宮要壞了…正宮崩潰

玩手遊輸了就脫衣！高中女與2男大搞3P　他想「再一次」被拒…竟硬上下場慘

為人妻離婚卻遭甩！小王揚言傳性愛片給她小孩看　臉書再喊：保證精彩…下場慘

ET快訊
快訊／王浩宇「收到2顆子彈」死亡威脅：恐嚇意味濃厚
女童遭高中生猛刺3刀..弟全程目睹！爸怒控「兇嫌爸媽翻牆逃跑
韓國瑜告別音樂會「罷捷連署數字」曝光！鳳山清捷隊：很多人路過
國巨董事長兒子「護辣妹」酒瓶猛毆傷人！KTV上演7打1　他被
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

臉書互嗆「來輸贏」14人大亂鬥　他掏槍狂開4發...1男遭擊中左手指

惡狼役男休假摸入民宅　女嬰旁性侵少婦還辯「我可以召妓」

女童遭高中生猛刺3刀！弟全程目睹　爸怒控「兇嫌爸媽翻牆逃跑」：我無法接受

父女上郵局提領現金800萬　行員怕怕…老翁：是你們利息太低啦

19歲美髮師夜騎陽明山...2高中同學直擊他過彎撞燈桿　搶救1.5小時亡　

富少被控燒宮廟纏訟7年　證物褲腰圍差6公分他獲判無罪

國巨董事長兒子「護辣妹」酒瓶猛毆打傷人！KTV上演7打1　他被揍到頭皮撕裂傷

黑色防水袋神遮掩！高雄貨輪瀝青櫃藏6800萬私菸　1829箱全查扣

借住閨蜜家…她拿假貨調包「64萬愛馬仕手環」！隔天砸25萬狂購物　下場曝光

萬華深夜槍響！臉書嗆聲怒砸工程行　13人亂鬥2傷

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

總價5億！99輛超跑送行「施爸爸」　全台唯一黑牛王現身...望走得風光

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

徐乃麟「大炮→慈父」：從沒打過小孩！　笑稱「被電視汙名化」秒被打臉...「你罵過我！」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

臉書互嗆「來輸贏」14人大亂鬥　他掏槍狂開4發...1男遭擊中左手指

惡狼役男休假摸入民宅　女嬰旁性侵少婦還辯「我可以召妓」

女童遭高中生猛刺3刀！弟全程目睹　爸怒控「兇嫌爸媽翻牆逃跑」：我無法接受

父女上郵局提領現金800萬　行員怕怕…老翁：是你們利息太低啦

19歲美髮師夜騎陽明山...2高中同學直擊他過彎撞燈桿　搶救1.5小時亡　

富少被控燒宮廟纏訟7年　證物褲腰圍差6公分他獲判無罪

國巨董事長兒子「護辣妹」酒瓶猛毆打傷人！KTV上演7打1　他被揍到頭皮撕裂傷

黑色防水袋神遮掩！高雄貨輪瀝青櫃藏6800萬私菸　1829箱全查扣

借住閨蜜家…她拿假貨調包「64萬愛馬仕手環」！隔天砸25萬狂購物　下場曝光

萬華深夜槍響！臉書嗆聲怒砸工程行　13人亂鬥2傷

蘋果註冊文件曝光！9款iPhone、1款iMac已通過EEC認證

林書豪幫周杰倫打歌　美寫手建議湖人簽豪哥「他勝過NBA很多替補控衛」

快訊／王浩宇「收到2顆子彈」：受死亡威脅，恐嚇意味濃厚

英超／南野拓實首顆進球到手　利物浦熱身賽6比0大勝英冠流浪者

連六年登上市公司前5%　信義房屋公司治理獲高度肯定

狂言市民「不知福」　柯文哲：台北市客觀指標都第一

中職／隔3年！豆花妹開球「撒必死」登熱門　日球迷驚嘆好正

KID熊熊來代班？霸總驚飄濃濃腐味！晨翔樂當張立昂小三？

懷2寶搭捷運！乘客吼「關我屁事，又不是我弄的」　孕媽嘆：一堆裝死

才剛慶祝100歲生日！二戰老兵為對抗疫情　慘遭女看護鐵鎚敲死

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

快訊／台南男大生「暴砍學長」！遭檢方聲押

激情交纏網友！人夫狂讚「很緊很包很夾」　正宮崩潰

弟弟前被刺3刀！國小女醫院內狂哭

通姦除罪12天　偷情網站激增台灣女註冊

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送

男偷電挖比特幣　礦機吃掉4600萬

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

深夜上門砸店　工程行變全武行2人傷

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃翹屁全露出

MOMO唱現場！韓網：太衝擊

少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

隋棠品牌洋裝爆抄襲！拿出設計原稿圖說清楚

準鸚鵡一路向北！2地區大雨來襲

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

90%女生都愛！名醫揭「傷身習慣Top3」下場：會死人的

嫁向佐9個月結婚登記卡關！郭碧婷突發文

吳夢夢拍完3題材！現身PTT曝下步考慮整型

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

周杰倫出門喝咖啡「我開車去」…樹下藏6000萬黑色超跑

快訊／台南男大生「暴砍學長」！遭檢方聲押

大甲媽起駕萬人跪地！2分鐘神速上路

更多

最夯影音

更多
老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危
王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面