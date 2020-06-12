借住閨蜜家…她拿假貨調包「64萬愛馬仕手環」！隔天砸25萬狂購物　下場曝光

▲楊姓女子假借住閨密家，卻偷走對方價值64萬的愛馬仕精品，法官判刑5個月，並須賠償對方等價金額。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳韻如／新北報導

鄭姓貴婦結識一名楊姓女子，2人因而成為好友，孰料，楊女根本無心與她交心，看上的只是她家的愛馬仕名牌精品。某次楊女假借約鄭女出國，並藉口前一晚住鄭女家，卻趁機用「假貨」調換，並拿走鄭女的價值共64萬8200元的愛馬仕手環、金項鍊。直到鄭女保養精品時，才驚覺有異，氣得對楊女提告。法院最後也判楊女須賠償與贓品等價的金額。

根據判決，鄭女提告主張，她因參加旅行團結識楊女，在言談之中楊女得知她家中有愛馬仕精品，便假意邀約她一同出國，在藉口隔日一起出發而借住他家。孰料，楊女卻趁她不注意時，，拿走她放在房間內價值42萬9500元的愛馬仕半鑲鑽KELLY玫瑰金手環1支，以及21萬8700元的愛馬仕半面鑽玫瑰金項鍊1條。

鄭女提到，楊女根本是有備而來，將東西偷走後，竟還拿出長得一模一樣的贗品放回原位，導致她毫無發現異狀。誇張的是，楊女偷走東西後，隔天就藉故沒帶護照，讓她獨自出國，隨後將偷來的精品拿去變賣，換成一只愛馬仕LINDY包。

鄭女表示，直到她回國準備將精品送到專櫃保養時，櫃姐才告訴她東西是假貨，她才發現原來都是楊女搞的鬼，氣得一狀告上法院。

法官審理後，依竊盜罪判楊女5個月有期徒刑，得易科罰金15萬元；民事部分，則判她須賠償鄭女與手環及金項鍊等價64萬8200元。全案確定。

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