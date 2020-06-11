高雄男偷電挖比特幣！367礦機半年吃掉「4600萬電費」　下場超悲劇

▲架367主機狂挖比特幣，2男半年偷電4600萬。（圖／內政部警政署刑事局）

記者趙蔡州／綜合報導

刑事局南部打擊犯罪中心日前破獲一起偷電案，一名莊姓男子為了挖虛擬貨幣「比特幣」賺錢，找了另一名陳姓水電工合作，買下數百台挖礦機在岡山、大寮、苓雅等地設置「礦場」，接著再從路旁電線桿、變電箱接線偷電，半年至少偷了約4600萬元電費，2人訊後依竊盜、詐欺罪嫌送辦。

刑事局南部打擊犯罪中心2019年11月接獲通知，指稱高雄市岡山區有人裝設大量比特幣礦機挖礦，而且為了節省高額電費，有涉嫌竊電等不法情事。犯罪中心立刻與高雄警察局仁武分局、岡山分局，會同台灣電力公司成立專案小組進行追蹤調查。

專案小組經過半年追查後，2020年5月13日持搜索票，分別前往高雄市岡山區、大寮區、苓雅區等虛擬貨幣挖礦場調查，查扣礦機共367台、電腦2台、路由器18台、手機等證物，半年來竊電金額經台電初估累計4600多萬元，莊、陳到案後也坦承犯行，全案依竊盜、詐欺罪送辦。

警方表示，非法設置大量電氣設備會產生高溫，極有可能發生電線短路引發火災，莊陳2人偷電供礦場24小時日夜不停運轉，所幸沒有發生其他意外。另據《自由時報》報導，挖礦機每月至少替莊男挖出價值60至90萬元的比特幣，但半年最高也僅能獲利500多萬，對於消耗的電費真的得不償失，未來也將追繳偷走的電費。