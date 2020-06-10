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獨／高二男陳屍實習冷凍廠　挪12萬公款投資比特幣輸光...校方下封口令

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▲高雄市一名高中生陳屍在校園冷凍工廠 。（圖／地方中心攝）

▲高雄市一名高中生陳屍在校園冷凍工廠(照片已變色、馬賽克處理)      。（圖／民眾提供）

地方中心／高雄報導

高雄市一間高中驚傳一名高二學生陳屍在校內的實習冷凍工廠，就在事件發生之後，知情人士向《ETtoday新聞雲》記者指控，表示校方並沒有積極對相關學生進行輔導之外，還下達封口令，據了解，這名高二生是挪用12萬公款投資比特幣失利，結果還不出錢來，一時想不開才輕生。

知情人士指出，這起高二生陳屍學校實習冷凍工廠的案件發生在今年4月4日，雖然當天是放假期間，但是他跟同學拿了實習冷凍工廠的鑰匙，開門後進入以一種氣體輕生身亡，等到媽媽隔日到學校找人時，才發現自己兒子陳屍在工廠當中，通報警察來處理。

▲高雄市一名高中生陳屍在校園冷凍工廠 。（圖／地方中心攝）

▲高雄市一名高中生陳屍在校園冷凍工廠，在網路論壇引發討論      。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄市一名高中生陳屍在校園冷凍工廠 。（圖／地方中心攝）

▲論壇回應都以「注音文」，更增添了些許不單純的氣氛 。（圖／地方中心翻攝）

不到18歲的人生為何選擇走上絕路，知情人士透露：「他從今年一月、二月開始就被人追債，就是廠商在12月份辦完活動，要跟他收錢，第一時間他表示有匯款，但廠商說沒有收到，結果今年二月份廠商拿帳本給學校看，就是沒有入帳啊！」

怎麼會有欠款的問題？原來這名高二學生是學聯會的總務，去年12月份找廠商來辦了校內的耶誕舞會之後，欠廠商12萬的費用卻遲遲未給，甚至今年2月開學後，大家在詢問為何不給錢時，他還宣稱自己「帳戶被凍結」，結果被同學冷言冷語，直到4月4日就發生憾事。

但是這名高二生究竟把12萬花到哪裡去？知情人士說不排除投資比特幣失利，因爲就之前有聽他提起：「跟我說會玩比特幣，我玩比特幣賺多少錢，他還會上網買賣舊手錶，他想賺錢幫家裡分擔一些經濟壓力，他就是很愛賺錢，他就一直想獨立，一直想東想西要賺錢」。

校內發生學生輕生事件，照理說應該啟動「輔導機制」，知情人士表示校方不但沒有啟動，還對老師下封口令，不過整件事被傳到了網路論壇當中，回應文還以「注音」來回應，更增添了事件的詭異性，據了解，這名學生的班導師相當自責沒有提早發現異樣，沒有及早阻止，所以案發到現在還在看身心科醫師，一個月瘦了5公斤。

▲高雄市一名高中生陳屍在校園冷凍工廠 。（圖／地方中心攝）

▲高雄市一名高中生陳屍在校園冷凍工廠，校方下令封口勿臆測、散佈      。（圖／地方中心攝）

警方是在4月5日清晨獲報，在學校實習工廠內發現學生倒臥地上，身上無外傷，通知119到埸確認已死亡未送醫，經勘察現場無打鬥痕跡，窗戶等也未被破壞，無血跡且無其他跡證，家屬對於死者死亡無意見，案依程序報請檢察官刑事相驗。

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