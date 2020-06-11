名嘴謝寒冰稱陳菊浪費被撒網式提告　獲判無罪確定

▲陳菊告謝寒冰誹謗，陳菊敗訴確定。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者吳銘峯／台北報導

名嘴謝寒冰於2019年在電視政論節目，說前總統府秘書長陳菊在擔任高雄市長期間，官邸中的電費一個月需要12萬元；又說陳菊在高雄氣爆事件後，市府騙災民要代位求償，以脫免市府的國賠責任。陳菊提告誹謗，一審敗訴，她再上訴第二審，高院二審11日駁回陳菊上訴，謝寒冰無罪確定。

本案因謝寒冰於2019年1月28日在中天電視《新聞龍捲風》節目裡，公開表示「她（陳菊）當年就住在官邸裡頭，住在官邸是有24小時警衛守護，大522坪，你知道別的費用不講，光是電費她每兩個月電費12萬！是，怎麼會這麼誇張。」又說「後來她被人家發現了就說對，她說沒有沒有，我們後來有改進，我們現在每兩個月大概只要5、6萬而已。」

謝寒冰接著又提到高雄氣爆事件，「所以我覺得做公務員真的不能這樣隨便亂花錢，可是她連公家的錢，都這樣隨便亂花的話，你覺得她對善款會不會比較客氣一點，我跟你講，現在就有人爆出來，顯示什麼？高雄81石化氣爆災害，他們當時居然是用這種論件計酬而且讓律師想辦法去騙災民，每一個你最好都跟我簽代位求償」影射高雄市府試圖脫免國賠責任。

陳菊不滿，提出民刑事訴訟，一審均駁回陳菊的請求。刑事部分，陳菊上訴第二審，仍舊指控謝寒冰涉嫌「加重誹謗罪」。高院11日二審宣判，仍舊駁回陳菊上訴，維持一審判決，謝寒冰無罪確定。

陳菊在高雄市長將任滿之際轉任總統府秘書長，延續其政治生命，但這個做法遭受批評，陳菊以訟止謗，對吳子嘉、張友驊、謝寒冰、旅美藝人張俐敏、費鴻泰等5人提出自訴，還向張友驊、費鴻泰各求償300萬元。其中對謝寒冰、費鴻泰2人部分，均判無罪確定；對張俐敏部分，一審判決無罪；對吳子嘉、張友驊部分，目前仍在一審審理中，其中吳子嘉已經於4月間公開道歉。