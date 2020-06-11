大同經營權之爭！公司派告「總統表哥」王光祥　敗訴確定

▲三圓建設董事長王光祥，遭大同公司控告妨害名譽，無罪確定。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

股票上市公司大同公司經營權爭奪戰越演越烈。公司於2017年5月間改選董監事時，公司派對市場派股東宣戰，對市場派金主、綽號「總統表哥」的三圓建設董事長王光祥提出妨害名譽的自訴，一審判決王光祥無罪，大同公司派上訴二審，高等法院審理後，11日駁回上訴，王光祥無罪確定。

本案起因於大同公司市場派股東於2018年11月召開記者會，指控大同公司派、前董事長林蔚山、林郭文艷夫婦等人，涉嫌賤賣台北市仁愛路上的芙蓉大樓。其中王光祥更指出，公司派欺騙股東、睜眼說瞎話，說什麼賣掉芙蓉大樓是為了投資建置台南電廠，根本是騙人的；王光祥認為改建芙蓉大樓帶來的效應遠比單純賣掉來得更大。

大同公司董事長林郭文艷隨即發表聲明回應，強調一切過程符合規定、完全合法。大同公司也委請律師對王光祥提出自訴，控告他涉嫌加重誹謗罪。一審法院審理後，判決王光祥無罪。大同公司上訴第二審。

二審高等法院審理後，11日宣判，高院駁回大同公司的上訴，仍維持一審認定的王光祥無罪，全案就此確定。此外，大同公司經營權之爭仍有後續，王光祥在4月17日上午11點多，收到一名男子送來的牛皮紙袋，打開一看，裏頭竟然是2顆子彈！王光祥報警，警方日前逮捕2名男子，其中主嫌黎姓男子供稱，在電視上看到王光祥涉入經營糾紛，才會憤而送子彈給教訓云云，檢警不敢大意，將黎男聲請羈押獲准，目前逐步釐清案情中。