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社會 社會焦點 保障人權

左營情侶才為6500元房租大吵　「凌晨突大火」28歲男友床上燒成焦屍

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記者趙蔡州／綜合報導

高雄左營重和路一間公寓10日凌晨發生火災，公寓5樓的一間房子突然起火燃燒，消防隊趕到後20分就成功撲滅火勢，但房內有一名男子已經燒成焦屍。警方表示，死者與女友生前曾發生爭執，女方吵架後到陽台透氣，回過頭就發現房子就起火了，初步調查無人為縱火跡象，事件諸多疑點仍待警方釐清。

左營重和路一間公寓10日凌晨3時許傳出火警，5樓的起火點不斷有火光與濃煙竄出。消防人員趕到後立刻拉水線搶救，現場一名31歲郭姓女子不斷哭喊，她的28歲王姓男友還困在屋內，儘管20分鐘內就成功撲滅火勢，但王男被找到時已經全身焦黑明顯死亡。

▲高雄市左營重和路10日凌晨3時26分發生一起死亡住宅火警意外 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市左營區一處公寓10日凌晨發生火警，一名男子在公寓租屋處被燒成焦屍。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方初步調查，郭女與王男2人平日同住，王男擔任臨時工，郭女則是待業中，火災前2人曾為了6500元房租發生口角，過程一度有重物砸落地面，聲音大到連鄰居都聽到。附近鄰居證實，確實有聽見情侶在吵架，接著就發現5樓起火了，「就砰砰砰的聲音，開始以為是他們丟東西下來，下來查看後才發現有火災。」

王女供稱，她與男友吵架後獨自進房睡覺，中途起床看見男友睡在一旁，她就起身到陽台透透氣，要回房間時就發現起火了，呼喊男友也沒有回應，只好先趕緊逃到一樓求救。

▲▼ 左營火警1男死亡，女友聞訊傷心焦急。（圖／東森新聞）

▲女子聽見男友不幸死亡的消息後，情緒非常激動。（圖／東森新聞）

警消進入火場搶救後，王男已在床上燒成焦屍，床鋪也燒到只剩彈簧，初步檢視起火點就在臥室，現場未發現人為縱火的跡象。警方表示，由於郭女說詞仍有諸多不合理之處，詳細起火原因將交由消防局調查，同時將報請檢察官相驗死因、釐清案情。

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