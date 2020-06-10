韓國瑜大選落敗傳出旺中媒體要轉售？中天向NCC保證絕無此事



▲中天電視（資料照片／記者張一中攝）



記者陳世昌／台北報導



韓國瑜總統大選落敗後，外界出現中天、旺中媒體要轉售的傳聞？中天新任董事長廖麗生10日向NCC委員保證絕無此事，中天電視新經營團隊也向NCC承諾會不斷改進，不做媚俗新聞，提升新聞品質，希望獲得閱聽眾信賴。



中天電視新任董事長廖麗生、董事兼總經理林柏川、董事朱鴻達、新聞總監梁天俠，10日前往NCC陳述，有關中天更換董事長總經理等經營團隊申請案。會中有委員特別詢問，外傳旺中媒體集團有意販售是否是真的？根據NCC發言人蕭祈宏轉述，廖麗生回答傳聞不實，絕無此事。



NCC還關切中天電視未來走向，特別詢問新團隊經營理念、方向、裁決處罰偏多等問題要如何因應？以及董事長、總經理對於治理權責如何分工？如何不受大股東影響？





▲韓國瑜總統大選落敗後，傳出旺中媒體集團要出售？中天電視10日對NCC表示絕無此事。（資料照片／記者林敬旻攝）



據轉述，廖麗生、林柏川在會中強調表示，大股東都沒有影響他們製播的過程，僅負責集團企業經營管理。廖、林二人承諾中天的獨立審查人制度會繼續進行，也希望可以不斷改進，不做媚俗新聞，以提升新聞品質，爭取獲得閱聽眾信賴。

中天電視除了最大股東「神旺投資」之外，保麗達集團旗下的投資公司是持股25%的第二大股東，但並未擔任董監事職務。NCC特別詢問這個部份，蕭祈宏轉述廖麗生的說法表示，第二大股東保麗達表達對中天董監事支持的意見。

但NCC對於林柏川兼任中天董事與總經理，同時也是旺中集團總管理處執行長，是否有違旺中購買中天、中視當時承諾中天、中視要獨立經營？林柏川表示，他雖然是總管理處執行長，但中天、中視是總經理制，實際上是獨立運作，他對此表示保留意見，另提供書面資料給委員審查，因此NCC決議請他補正資料後再行審議。