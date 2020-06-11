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拍下淺水員與珊瑚礁、曼波魚與寄生蟲互助　吳永森奪世界攝影比賽大獎

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▲▼ 吳永森奪世界攝影比賽大獎。（圖／吳永森提供）

▲吳永森攝影作品奪世界攝影比賽大獎。（圖／吳永森提供）

記者崔至雲／台北報導

聯合國所主辦的The 7th Annual World Oceans Day Photo Competition國際攝影比賽日前於世界海洋日公布得獎名單，台籍深水攝影師吳永森以一張2018年在埃及紅海拍攝的作品獲得水下景觀組第二名佳績。吳永森說，該張照片因是用魚眼拍攝，呈現出很像地球的樣貌，剛好又有淺水員在珊瑚礁的周遭，因此想傳達人與海洋、地球和平共處的樣貌。

除了獲得聯合國主辦的國際攝影比賽第二名外，吳永森在世界海洋日當天以小魚為曼波魚清除寄生蟲的作品，獲得2020年澳洲海洋地理攝影比賽魚類行為第一名。吳永森去年也曾以潛入加拿大亞當河拍下紅鮭洄游而奪得2019 索尼世界攝影大獎。

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▲▼ 吳永森奪世界攝影比賽大獎。（圖／吳永森提供）

▲深水攝影師吳永森。（圖／吳永森提供）

吳永森針對曼波魚作品說明，曼波魚其實在台灣花東地區就有，但是對台灣人來說他的經濟價值不高，因此不被保護，台灣人只吃曼波魚的腸子，令人感慨。而該張照片是在印尼峇厘島附近的藍夢島拍攝到的，自己很幸運拍下這樣照片，因為曼波魚與寄生蟲的互助行為一般淺水員不一定拍的到，而且水裡溫度只有11度，一般淺水員也受不了。

吳永森說，自己去年花了11天的時間在海底觀察，終於在第8天、潛在水裡12小時候拍下該張照片。吳永森說，印尼政府知道保護海洋資源，讓海洋經濟永續發展，而台灣只有海鮮，沒有海洋，因此這樣的美景在台灣看不到。

▲▼ 吳永森奪世界攝影比賽大獎。（圖／吳永森提供）

▲吳永森攝影作品奪世界攝影比賽大獎。（圖／吳永森提供）

至於聯合國的國際攝影比賽，吳永森在埃及紅海拍攝的作品，吳永森分享，自己當時在一株珊瑚礁附近停留很久，看到一群淺水員在觀察珊瑚礁，因此他馬上用魚眼拍下淺水員與珊瑚礁互動的畫面，除了照片呈現的樣貌很像地球，也想傳達人與海可以和平共處的，海洋不只可以吃，還可以和平相處。

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