少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎　6年地獄生活曝

▲主犯被判入獄15年。（示意圖／123RF）

記者鄭思楠／綜合報導

河南14歲少女小茉（化名）2012年離家出走後失蹤，家人四處尋找未果，直到6年後才被找到。在失蹤期間，她被一位鄭姓中年男子帶回家，並為父子兩人生了3名小孩。10日，當地法院宣判，主犯鄭某敏因強姦罪入獄15年。

據《新京報》此前報導，小茉2012年與哥哥發生矛盾後，憤而離家出走，之後就消失無蹤。當時，主犯鄭某敏把小茉帶回家中後，不但強行與她發生性關係，更要求自己有精神分裂症（台灣稱思覺失調症）的兒子鄭某牛一起實施性侵。

小茉離家時原本就有精神發育遲滯問題，在2018年被找到之後，更被發現患有精神分裂症，平時溝通也有障礙。她更在失蹤的6年間，接連懷上鄭姓父子的小孩，已生下3胎。

小茉曾透露，離家後她遇到鄭某敏，就被三輪車帶回家，從此只要想走就被打，天天被鎖在家，而她每天和兒子睡，有時也會和父親睡，甚至3個人一起睡。經親子鑑定發現，小茉的大兒子是她與鄭某敏所生，另一對龍鳳胎是小茉與鄭某牛所生。

在案件一審時，鄭某牛因患有「精神分裂症」另案處理。鄭某敏被法院以強姦罪判處有期徒刑15年，之後不服上訴。6月10日，駐馬店中院在二審裁定中駁回上訴，維持原判。

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