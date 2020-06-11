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追不到女神就毀掉…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」還全程錄影

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記者陳雕文／新北報導

新北市一名20歲男子對24歲的女子花花（化名）苦苦追求，被「不喜歡年紀比自己小的男生」的理由打槍後，男子惱羞成怒找6名友人將花花強押上烏來山區毒打又性侵！還拍裸照勒索5萬元，見花花無力償還，又把她押去當鋪借款，行徑相當可惡。最後男子被逮還大言不慚說，「誰叫她拒絕我」令警方搖頭。

▲▼惡煞。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方將犯案的7人逮捕。（圖／記者陳雕文翻攝）

20歲陳姓男子在今年4月因為友人的介紹，認識了24歲外型姣好的花花，陳男一見鍾情，把她視為心中的「女神」並展開熱烈追求，但無論怎麼獻殷勤，花花始終無動於衷，多次打槍，理由是「不喜歡年紀比自己小的男生」陳男心有不甘，慢慢的從愛演變到恨…

到了4月中，陳男找了6名友人聯手，先假意把花花約出來，再把她強行帶去烏來山區先將其衣褲扒光、雙手反綁，接著眾人一陣拳打腳踢，其中一名李男見花花身材好，竟強行性侵並說，「以後我想做愛的時候妳都要給我！」其餘人在旁錄影，並要求花花要拿5萬元贖回不雅畫面。

事後眾人將花花帶去北市景美的當鋪借款，當陳男等人在門口抽菸時，花花像當鋪員工求救，並從後門坐計程車溜走，但行跡被陳男等人發現，雙方展開追逐，直到新北板橋長江路一帶，花花又被陳男強押上車，帶到中和烘爐地，並以高爾夫球桿、棍棒等物持續毒打，導致她全身多處擦傷、牙齒都斷裂！

所幸路過民眾目擊花花被強押上車，趕緊報案，警方循線上山救出花花，並將惡煞逮捕。7人皆坦承犯行，陳男還嗆說，「誰叫她拒絕我！」訊後眾人被依妨害性自主、妨害自由、恐嚇取財、傷害罪嫌送辦。

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