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不捨紙風車布景道具全燒光　台中九天感念提攜捐20萬助重建

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▲台中九天民俗技藝團捐款協助紙風車重建。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中九天民俗技藝團團長許振榮（下）捐款協助紙風車重建。（圖／九天民俗技藝團提供）

記者鄧木卿／台中報導

紙風車劇團與綠光劇團20多年來演出的布景道具，以及下鄉所使用的燈光、音響、道具等，都在一場大火中付之一炬，同是知名表演藝術團體的台中九天民俗技藝團，感念紙風車曾經的提攜和指導，捐出20萬元協助重建，雖然心意微薄，但希望能拋磚引玉，讓「風車持續轉動、讓孩子永展笑容」。

▲台中九天民俗技藝團捐款協助紙風車重建。（圖／記者鄧木卿翻攝）

請繼續往下閱讀...

九天民俗技藝團長許振榮表示，今年上半年受到疫情衝擊，所有表演團隊營運都受到重創，好不容易疫情趨緩，表演活動逐漸解禁，沒想到一場意外大火，燒毀紙風車20多年累積的心血，帶給劇團相當大的打擊，而且當時在廠內加班的劇團經理還被燒傷。

▲台中九天民俗技藝團捐款協助紙風車重建。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中市政府推出多項藝文紓困方案。（圖／台中市政府提供） 

許振榮說，九天和紙風車劇團是長期合作夥伴，情誼深厚，發生的第一時間已向紙風車團隊致意關切，執行長李永豐更是多年來的老前輩、老大哥，不時大方分享演出機會給各個團隊，也曾在九天面臨困難時，大器資助團隊營運的週轉金。

許說，雖然在這波疫情，九天的營運也陷入困難，但九天還是願盡棉薄之力，捐出20萬元幫助劇團早日重建，也希望各界若有餘力能一同伸出援手，協助紙風車、綠光度過難關，讓風車持續轉動、讓孩子永展笑容，讓台灣的表演藝術能量生生不息、持續蓬勃。

台中市府文化局因應疫情，也推出第二波「藝文紓困2.0」新措施，包括「創作相挺表演升級」、「場館相挺免費使用」、「邀演相挺撫慰人心」、「街藝相挺藝起加油」，鼓勵創作，再現台中藝術新風潮。

針對紙風車劇團廠房遭受祝融之災，市府除表達關心慰問之外，下半年將會邀請紙風車來台中演出，全力支持劇團度過難關。

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