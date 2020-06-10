終於找到落腳處　桃園地景藝術3作品完成移置「新風景線」再現

▲《桃樂源》為臺灣藝術家賴純純的作品。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

終於找到落腳處！2019年桃園地景藝術節以「新風景線」作為主題，當時展出的3件大型戶外藝術作品《桃樂源》、《飛越桃花源》及《克勞德船》廣受好評，因展場大湳森林公園即將封園施工，市府文化局經四處覓尋移置地點，10日表示，該3件作品將分別落腳於八德茄苳里埤塘公園，以及新屋農博環境教育園區。

文化局指出，《桃樂源》為臺灣藝術家賴純純的作品，以3朵多彩向陽的「蓮花」呼應桃園多元文化的融合與本源，現已正式移置八德區茄苳里埤塘公園的埤塘之上，施工過程採用浮臺式設計，搭配特殊工法，完工後不影響埤塘既有之灌溉、溢洪功能，同時替公園妝點出繽紛的色彩。

▲《飛越桃花源》為臺灣藝術家徐秀美為地景藝術節創作。（圖／文化局提供）

另一位臺灣藝術家徐秀美為地景藝術節創作的《飛越桃花源》，從「與自然對話」概念出發，以行將飛越巨大鳥籠的黃鸝鳥為象徵意象，邀請民眾走出封閉的生活，體驗一場自然之旅。德國藝術家松亞‧芙得麥雅（Sonja Vordermaier）的《克勞德船》，以承載層層反光鏡的木船為媒介，映照出周遭環境的所有面向，引發觀者與環境的互動交融。

▲德國藝術家松亞‧芙得麥雅（Sonja Vordermaier）的《克勞德船》。（圖／文化局提供）



而該2件精彩的戶外藝術作品皆已移置新屋農博環境教育園區，隨著園內的環境教育中心即將開幕，未來桃園市民以及遊客都能前往參觀，親近藝術與自然，再次體驗桃園不一樣的「新風景線」!

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