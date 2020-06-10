解放軍登陸台灣有多難？　老戰地記者解答：打「3萬發飛彈」也沒辦法

▲台灣的防空飛彈密度世界第二，要渡海戰爭不是那麼容易。圖為天弓三型飛彈。（圖／翻攝中科院）



記者林彥臣／綜合報導

《富比世雜誌》日前揭露解放軍發動對台戰爭，幾乎不可能登陸台灣，引發各界的討論。曾經採訪過伊拉克戰爭的台灣資深戰地記者梁東屏就解答，要發動渡海戰爭不是那麼容易的，美軍從科威特陸路打到巴格達都要20幾天，即使解放軍打了3萬發飛彈也沒辦法登陸台灣。



梁東屏在9日播出的三立政論節目《鄭知道了》指出，「渡海戰爭不是那麼容易的」，伊拉克戰爭的時候美軍發射了400多發戰斧巡弋飛彈，只打死1個人，不過戰斧巡弋飛彈很精準，伊拉克內部的重要政府單位與設施都被擊中，但是也不過就是一個洞。

梁東屏進一步解釋，飛彈打過之後，美軍地面部隊還要從科威特採陸路挺進巴格達，一路上幾乎沒有遇到伊拉克軍抵抗，都需要打20幾天，像台灣這麼大規模的渡海戰爭，「怎麼打？」

▲解放軍成功自製山東艦，但是美軍在二戰期間，4年就造了147艘航空母艦。（圖／翻攝自環球網）



梁東屏再評論海軍方面，解放軍在幾年前買了一艘報廢的航空母艦，改裝變成「遼寧號」，然後再依照遼寧號山寨了一艘「山東號」，所以解放軍現在有2艘航空母艦，美國在1941~1945年參加二次世界大戰的時候，4年間打造了147艘航空母艦，「而且那是70多年前喔！」中國現在有這2艘航空母艦，就要稱霸海洋了嗎？

另一位來賓資深媒體人黃創夏補充，台灣海峽最短距離130海浬，是諾曼第登陸的2倍距離，當時諾曼地登陸動用了7000艘軍艦，14000架飛機，最後只運了12萬人，但是中國面對的是2倍距離，又沒有登陸實戰經驗，要渡海到台灣是很困難的，但是中國要奪台灣一個小島倒是很容易，所以最重要的是台灣的民心士氣，美國與中國都做過實驗，要把一條飛機跑道炸到不能用，要12枚飛彈，但是台灣完全修復只要90分鐘。

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