美C-40A運輸機過境台灣領空　陸學者分析：打擦邊球試探中國態度

▲美軍C-40運輸機。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國海軍一架C-40A運輸機9日延著台灣西海岸航線飛行，隨後，中國解放軍也派遣多架蘇-30短暫進入台灣西南空域，讓台海緊張關係進一步升溫。對此，北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺指出，美軍近期大打台灣牌，是想以「擦邊球」的方式，試探大陸的態度。

美國除了近月來頻頻派遣艦艇接近台海外，國務院也於5月批准對台軍售，更曾透露有意讓軍艦停靠高雄港補給、整備。中方曾對此表達嚴正的抗議，敦促美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步的損害。

▲美方對台灣出售18枚MK-48 AT重型魚雷。（圖／翻攝自raytheon technologies）

美國C-40A運輸機在9日通過台灣領空後，有消息傳出期間曾降落於台中清泉崗機場，雖然我國國防部稍晚否認了謠言。

不過根據《人民日報》報導，中國社科院台灣香港澳門法研究中心主任陳欣新分析，若美軍運輸機真的曾降落台灣機場，實際上就是一種變相支持台灣擁有所謂「主權地位」的擦邊行為。

陳欣新進一步指出，根據中美之間三個聯合公報，美方承認一個中國原則的基礎下，若必須緊急降落台灣機場理應向中華人民共和國政府申請，而不應該是向台灣當局申請，但如果美方通過這種緊急避險申請，變相承認台灣當局對於台灣地區的所謂的「事實主權」，就是在探測中國政府對於此類行為的承受程度和反應。

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