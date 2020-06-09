46.35億！「海軍新型兩棲船塢運輸艦」安放龍骨　預計111年完成交艦

▲海軍「新型兩棲船塢運輸艦」今日在台船進行安放龍骨典禮。（圖／翻攝台船，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

國防部委由台船建造的海軍「新型兩棲船塢運輸艦」，今（9）日上午在台船公司高雄廠區舉行安放龍骨典禮，全案價金46.35億元，並預計於111年4月12日完成交艦。據悉，「新型兩棲船塢運輸艦」（LPD,Landing Platform Dock）為海軍重要造艦計畫，也是政府推行「國艦國造」政策中指標型建案。

今天安放龍骨典禮由海軍司令部司令劉志斌上將及台船公司董事長鄭文隆共同主持。建造案於107年4月13日簽約，並於108年5月6日正式開工，5月22日已完成首兩船段建造暨第二階段（安龍節點）工作報告驗收，達成安放龍骨條件，預計可申領第三期款新台幣13億9050萬元，將為台船帶來可觀營收。

「新型兩棲船塢運輸艦」全長為153公尺，滿載排水量10,600噸。平時主要任務為離島物資運補及人員運輸，因應天然災害執行救災、臨時野戰醫院設立及國際人道救援。戰時任務則為編成兩棲特遣部隊遂行兩棲作戰任務，執行增援及規復離島作戰與擔任海上機動野戰醫院。



台船新聞稿指出，有鑑於本案壓排載系統複雜，操作部署時所需人力龐大，台船公司將透過自行研發自動調水系統（IntASC,Intelligent Adjustment to Ship Condition）提供精準有效專家系統模式，將可有效提高艦艇服勤機動性與效能。

台船表示，除了執行海軍LPD案機能設計、細部設計及建造工程外，另有海巡署4000噸級巡防艦4艘統包採購案，以及在基隆廠區100噸級巡防救難艇15艘（已交1艘）、1000噸級巡防艦6艘建造中，其中1000噸級巡防艦輪控系統（AMS,Alarm Monitoring System）更是由台船自行研製安裝，台船公司除在船艦設計與建造技術上不斷精進外，更是透過專家系統在智慧船舶運用上投注大量心力。

最後，台船說，為有效執行建造管理及交艦後相關保固或保養責任，提供完整維修史略紀錄，亦導入產品全壽期管理（PLM,Product Life-cycle Management）系統，整合現有管理資訊，為國艦國造修造合一做好準備。

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