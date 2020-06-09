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29年如1日！解放軍空軍紀錄保持人退役　飛行時數達5290hrs

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▲▼王文常,戰鬥機,解放軍空軍（圖／翻攝自Twitter／人民日報）

▲王文常先後駕駛6型戰機，飛行近10000架次（圖／翻攝自Twitter／人民日報,下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國解放軍空軍戰鬥機飛行紀錄保持人王文常在年滿48歲之際，因為達到了規定的飛行員最高年齡限制而退役。在他29年的飛行生涯裡，駕駛過6型戰鬥機，飛行近10000架次，創下5290小時的安定飛行紀錄，是中國解放軍中的紀錄保持人，手中培養出來的飛行員更超過50位。

根據《新京報》報導，王文常出生於1971年，老家附近有一座軍用機場，常常可以看到戰鬥機呼嘯而過，因而充滿了對於藍天的嚮往，在1990年高中畢業後，順利進入軍校，並成為一名戰鬥機飛行員。

▲▼王文常,戰鬥機,解放軍空軍（圖／翻攝自Twitter／人民日報）

放眼全世界，一般的戰鬥機飛行員的飛行時數超過2000小時就已經相當不容易，達到5000小時以上更是少見。根據解放軍空軍規定，飛行員一但年滿43歲就可以隨時停飛，最高年限則為48歲。

在王文常的飛行經歷中，曾3度與死神擦肩而過，其中一次便是在訓練過程中，駕駛著教練機與學員進行戰術翻轉動作，途中戰績卻出現異常訊後，所幸藉由高超的飛行技術，最終平安降落返回基地。

王文常感概說道，駕駛戰鬥機是一項行走在刀尖上的藝術，腦海閃過一幀幀的飛行畫面，就像是昨天一項，「飛行是我鍾愛的事業，不得不離開，但我非常自豪。」

▲▼王文常,戰鬥機,解放軍空軍（圖／翻攝自Twitter／人民日報）

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