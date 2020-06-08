網購開賣口罩一周仍搶不到　網友曝搶輸原因卡在最後一關

▲網路販售醫療口罩一周以來，仍有許多人搶不到。（圖／翻攝自PChome24小時購物）

記者洪菱鞠／台北報導

各大電商平台3日首波陸續開賣醫療口罩後，可以說是「場場秒殺」，快到1～2分鐘內就被搶光，僅管線上能購買的通路不少，5日又開賣第二波，但網路販售一周以來，仍有許多人搶不到，大嘆比演唱會門票還難搶，有不少網友在購買過程中都卡在這一關。

國內疫情趨緩，7日起生活管制大規模解封，但民眾對於口罩需求仍居高不下，光是網購通路就上演一場場搶購大戰，不只東森購物開賣瞬間湧入超過萬名會員瘋搶，立即銷售一空，包括PChome 24h購物、博客來、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮購物等，上架的數百盒口罩也都在1～2分鐘內全數完售，網購業者也觀察到站上湧入人流更是平日4～15倍。

民眾搶翻天，讓電商平台大當機，最後僅少數人能夠成功搶到手，多數人每一場都搶輸，卡到網頁一直轉，而有不少網友更是表示，雖然一開始可以順利進入網站或App，也能把口罩加入購物車，但最後要「結帳」時就卡關了，等於是空歡喜一場。

對此，有人在網路上發文求口罩攻略，熱心網友也大方分享自己的搶購密技，其中提到搶購前一定做好2步驟，「1.開賣前請先設定好常用送貨地址、常用門市或常用信用卡號」、「2.準備好商品網址，確認好自己要的顏色，時間到F5按下去」。另外也有網友透露，「利用網址代碼先預備好，才好購買」。