檢察官抱怨冷氣限時害內褲濕　同事自嘲：拘留室24小時開放辦公

▲檢察官抱怨冷氣限時。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署原本業務費編列就有限，自從接收彰化地院辦公廳後，電費更加吃緊，上午9點開冷氣直到下午5點自動斷電，有檢察官就po文抱怨「沒錢讓我們吹冷氣，我實在忍不下去了」，加個班不到7點內褲就濕了，只有拘留室冷氣開24小時，此文一出，檢察官及好友紛紛還蓋起高樓回應，可以去拘留室辦公。

東吳大學法律系教授林三欽對此還在臉書po文相挺，「我們錢沒用在刀口上！連檢察官都無法擁有適度「空調」的辦公環境對於常態性加班的檢察官而言，炎炎夏日，下午5點斷空調，晚上7點到9點才恢復我無法想像，那2小時要如何冷靜思考，撰寫書類如果9點還下不了班盛夏時節，9點後依然悶熱，又該如何？

的確檢察官撇除開庭時間，每天在辦公室伏案看書類的時間相當的長，還得加班到晚上，甚至也得犧牲假日時間辦公，比一般朝九晚五的上班族上班時間還累人，尤其彰化地區天氣越來越熱，也難怪有檢察官會來個小抱怨一番。

但也有檢察官看法不同，認為每個人感受的溫度不同，有時想想外面頂著大太陽在工作的人，能在辦公室內吹冷氣已經很好了，節省電源開銷流流汗增加新陳代謝也不錯。

彰化地檢襄閱檢察官葉建成對此也說，彰化地檢的業務費用真的有限，目前已經放寬從早上9點冷氣開到下午5點，用餐過後晚上7點再開到9點，月底的最後5天，晚間提前到6點開啟，會在吃飯時間關掉，是要提醒同事們不要忘了關冷氣。

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