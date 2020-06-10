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竹市警察節表揚　林智堅 : 添裝備增人力做警察最大的支持

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▲新竹市長林智堅親自頒獎表揚績優警察。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅親自頒獎表揚績優警察。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

今(10)日新竹市第42屆警察節慶祝大會，由新竹市長林智堅親自頒獎表揚績優警察，其中「風城交通168」臉書專頁「神手小編」警務佐黃竹青，透過網路成功推廣交通安全資訊，也曾利用網路社群協助找出車禍肇逃者，「失蹤少年守護者」偵查佐楊苑青跨縣市找回離家少年協助回歸校園，皆獲表揚，林智堅表示，他上任來推動「挺警123」，透過健檢、添裝備、補人力做警察同仁最大的支持，而同仁的努力更被外界看見，獲得遠見雜誌最新評比，警政治安項目中新竹市榮獲全國第四名的肯定。

林智堅表示，因為基層同仁的努力才造就新竹市成為幸福城市，警察是守護城市治安的第一線，治安好市民才會幸福，治安、交通與服務兼顧，城市的幸福指數更逐年攀升；他上任以來推動「挺警123」政策，「顧健康」，考量警察局外勤同仁需輪班執勤，提高健康檢查預算，成為全台第一個不限年齡全額補助外勤警察健檢的縣市；「添裝備」，他強調，上任以來投入超過6500萬更新警用汽機車與裝備；在關鍵的「補人力」方面更增加114位人力，市府對警察同仁的支持是不遺餘力。

林智堅感謝警友會理事長楊玉全對警察同仁的支持，他也非常感謝防疫期間同仁的辛苦與付出，不眠不休出勤協助所有的防疫工作；據統計，竹市警方超過976次協尋居家隔離與檢疫者，在打擊假訊息與協助疫情調查方面更是不遺餘力，全力協助市府防疫工作進行，是此次城市防疫的關鍵之一。

今年受表揚的績優警察中最特別的是負責經營「風城交通168」臉書的「神手小編」警務佐黃竹青，善用新聞交通事件、時事宣導兩段式開門、防禦性駕駛等交通安全知識，經營五年多來養出一票來自全國的死忠粉絲。

他說，比起過去透過海報、巡迴宣導，網路傳播效益非常驚人，改一下，印象最深是曾有肇事逃逸致死案件，警局透過臉書上公布監視器畫面被網友廣傳，第二天就循線找到肇事者。臉書經營成果也得到交通安全宣導全國業務績優第一的肯定，也受邀到警政署向各縣市的交通隊分享推廣交通安全的秘訣及心得。

新竹市警察局少年隊偵查佐楊苑青專責青少年保護工作，負責調查協尋未入學、中輟、失蹤的「消失少年」，曾苦勸網路成癮的少年回歸校園，也曾跨縣市尋找離家出走的孩子，堪稱「失蹤少年守護者」，去（108）年尋獲中輟、失蹤少年61人次。

楊苑青說，印象最深刻的協尋案是一名國中新生未入學案，因個案戶籍設於區公所，無居住地址可參考，他僅能在線索短缺的狀況下透過警政系統多方關聯式比對，好不容易找到個案的原租屋處，又發現對方已搬家至台中，最後費盡心力才聯絡上對方的父親，詳盡說明就學權益，主動提供辦理就學協助，終於讓個案順利在台中就學。

新竹市警局提到，其中在治安及交通維護上，五年多來陸續投入相關經費及人力，以「整合運用科技，增進執法效能，提升民眾滿意度」為目標，建置應用車牌辨識、科技整合智慧型交通執法管理等，藉由科技的力量顯著增進警察同仁辦案與執法效率。

警察局長鄧學鑫說，竹市警局近年加強關懷弱勢，簡政服務便民措施，包括建置指紋遠端工作站幫助身心障礙市民身分辨認、設置性侵害案件被害人溫馨會談室、簡化警察刑事紀錄證明作業流程」等相關措施，打造穩定的治安及交通環境，才能讓市民有感。

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