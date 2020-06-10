「我可能不太吸睛了！」　陳時中笑曝請江宏傑擔任大使原因

▲防疫大使江宏傑。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心表示，國內6月7日後已擴大鬆綁生活防疫規範，為鼓勵民眾落實防疫新生活，特別邀請我國桌球好手江宏傑擔任防疫新生活宣傳大使，並於今日出席指揮中心記者會，共同號召全民一起樂活防疫、健康生活。

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新冠肺炎連續59天無本土病例，截至目前累計7萬3751例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，431人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

防疫指揮官陳時中笑道，防疫新生活宣傳這麼多天，自己可能不太吸睛，因此請來桌球選手江宏傑擔任代言人，拍攝一分鐘的影片，呼籲大家共同遵守。

▲防疫新生活代言人江宏傑。（圖／疾管署提供）

江宏傑今（10）日出席指揮中心記者會表示，這次的疫情讓大家深刻感受到生活上的不便，更讓自己珍惜正常生活的難能可貴。很榮幸這次能擔任防疫新生活的宣傳大使，希望大家一起身體力行，將勤洗手、戴口罩、保持社交距離等變成日常生活的一部分，共同守護社區防疫安全。

不過，江宏傑雖身為防疫大使，但面對們體詢問卻全數採「短答」。有媒體問到社交解封想帶福原愛與小孩去哪裡玩？有計畫怎麼使用三倍券嗎？他只靦腆表示，「還沒想到這件事，會再與小愛做討論」。至於被問到怎麼看待台日防疫態度？他則回答，「大家都很努力」。也讓陳時中接下麥克風時笑道，看來江宏傑回答都比我還簡短。

▲防疫新生活運動代言大使江宏傑海報。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，隨著國內疫情趨緩，目前雖已放寬社區防疫措施，但提醒民眾平時仍應落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣；外出活動時，維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩。

至餐廳或攤販用餐時，可挑選有適當用餐距離、隔板，提供套餐的店家享受美食，並配合業者執行實聯制、體溫監測等防疫作業；生病不適者盡量在家休息，只要將這些防疫基本功內化為生活習慣，就能保護自己及他人的健康。

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