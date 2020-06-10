中澳對抗升溫！澳洲反駁中國發「留學預警」：我們是最安全國家之一

▲中國教育部對澳洲發預警。（示意圖／路透，下同）

記者康心禹／綜合報導

自澳洲政府4月時公開呼籲，要對新冠肺炎溯源展開獨立的國際調查之後，被認為劍指中國，使中澳關係陷入緊張。中國政府近日接連向民眾發出警告，稱近期澳洲「對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為明顯增加」，疫情也尚未控制，不建議民眾前往。對此，澳洲官員反擊，「我們是最安全的國家之一」。

綜合外媒報導，繼中國文化和旅遊部在4日發布「赴澳洲旅遊安全提醒」後，中國教育部9日也對澳洲發布2020年第1號留學預警，呼籲廣大留學人員做好風險評估，當前謹慎選擇赴澳或返澳學習。

澳洲教育部長特漢（Dan Tehan）10日反駁，澳洲是一個擁有多元文化社會的國家，是國際學生最愛前往的熱門國家之一，「我們提供國際學生世界一流的教育，我們成功使疫情感染曲線趨於平坦，這意味著澳洲現在是世界上最安全的國家之一。」

據悉，澳洲各大學裡的中國學生比其他任何一個國家都多，當聯邦政府禁止包括中國在內的幾個國家的旅行時，大多數國際學生在2月被迫返回家園。然而，澳洲各大學7月即將開學，預計150萬大學生將返校恢復面對面的學習。

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