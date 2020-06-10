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SONY耳機用戶注意了！　11款無線耳機曝安全漏洞...官方緊急釋出更新

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▲WF-SP800N。（圖／翻攝自Sony）

▲WF-SP800N。（圖／翻攝自SONY）

記者謝仁傑／綜合報導

SONY雖然一直在音質方面有傑出的表現，不過使用SONY無線耳機的用戶要注意了，根據日媒《JPCERT》所發布的消息顯示， SONY 2、3年前的多款耳機已經出現一些漏洞，第三方設備可以輕易地在耳機已配對的狀況下，強制進行另一個配對。因此SONY日前已提供韌體更新，受影響的耳機用戶趕緊來更新了。

用戶在開啟藍牙將耳機與設備配對後，有心人士仍可以在藍牙的收訊範圍內，利用這個漏洞連接到（駭入）用戶的耳機，在用戶還來不及反應過來之下，從遠端調控音量大小或是播放功能。試想，若戴著耳機走在路上，突然音量被調到最大聲，或者遭人不斷切換播放功能，肯定令人相當不舒服。

SONY在了解這個漏洞之後，緊急釋出韌體修補程式，並呼籲用戶趕緊在近期更新，以防遭到不明人士利用這個漏洞來做惡意的行為。而受影響無線耳機共有11款，目前幾乎都有在SONY台灣官網上販售。

受影響的設備列表：

無線耳機

WF-1000X 、 WF-SP700N

耳罩式耳機

WH-1000XM2 、 WH-1000XM3 、 WH-CH700N 、 WH-H900N 、 WH-XB700 、 WH-XB900N

頸掛式耳機

WI-1000X 1000X 、 WI-C600N 、 WI-SP600N

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