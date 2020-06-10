監守自盜！　員工與載豬司機裡應外合偷豬變現遭逮

▲台南市警白河分局破獲一起監守自盜案，查獲養豬場陳姓員工涉嫌監守自盜，竊取豬隻至附近肉品市場低價變賣套現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局破獲一起監守自盜案，養豬場55歲陳姓員工，擔任豬場飼養及守夜工作，因為一時貪念，自2017年開始與載豬司機合作，趁半夜老闆不在，每次竊取5~7隻豬至附近肉品市場，誆稱是豬場淘汱豬隻而以市場5折價變賣套現，迄今得手數十萬元。

警方說，本案因負責人感覺豬隻數量不符而向警方報案，經白河分局抽絲剝繭，逐一比對各項跡證，結合車輛所裝載防制非洲豬瘟之GPS系統，依據其行車動線至各地訪查，再運用各項科技偵辦方法來鎖定涉案共犯，且為了緝捕在逃司機共犯，多次前往玉井地區埋伏，終將相關犯嫌緝捕到案，犯嫌對警方出示之證據無從辯解，陳嫌坦承涉案 10次，每次竊取7隻，每隻賣4000元。全案依竊盜等罪嫌送辦。

白河分局表示，攸關民眾之各類竊案一向為警方所重視，對案件發生後均傾全力來力求偵破。舉凡今年2月偵破涉嫌嘉義及台南地區數10件「竊剪電纜線之暗黑大盜」、5月份圍捕闖空門之慣竊大盜等，均於偵破後即有效遏制犯罪，而未再有案件發生。警方將持續秉持「偵破是最有效之預防」，全力作好治安維護工作，也提醒民眾應注意住宅、公司之防盜措施，並且警察機關長期都有「治安風水師」諮詢服務，如有防竊問題，均可就近提出申請，警方將派員進行專業評估服務。

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