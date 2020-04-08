超商神鬼店員！鑽「店到店取貨」漏洞　用假帳號A走306萬金飾

記者張君豪／台北報導

喜歡網購、透過便利商店店到店取貨的交易方式民眾千萬要小心！全家便利商店台中市北區「五億店」一名許姓男店員使用偷天換日的新型詐騙手法，在網路創假帳號透過蝦皮網拍平台下定昂貴的金飾、黃金，要求賣家利用「店到店取貨」付款的交易方式，要求被害人把金飾寄到他上班的便利商店，在趁大夜班店內無人的狀態拆貨拿走黃金，假帳號人頭再拒絕領貨退貨，讓不少金飾、銀樓賣家損失慘重；全家便利商店證實，該名員工從2019年11月起利用不同人頭帳號網購金飾超過175件，竊取侵占買家造成損失逾300萬元。

▲全家便利超商台中五億店爆發員工監守自盜利用網購店到店付款漏洞竊取逾300萬元金飾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲全家便利超商台中五億店爆發員工監守自盜利用網購店到店付款漏洞竊取逾300萬元金飾，圖為被害人到該超商對質。（圖／記者張君豪翻攝）

台中市警方指出，許姓店員從去年10月到職任大夜班員工，從去年11月起陸續在網路創設3個的人頭帳號進行網拍，警方調查發現，許男進行詐騙心思細膩，剛開始購買的黃金量較小且交易正常，藉此培養帳號評價、建立與金飾賣家的信任度，從今年3月起開始大量訂購金飾、條塊、且陸續趁值大夜班時直接拆開買家店到店寄送金飾的貨包拿走黃金。

▲全家便利超商台中五億店員工監守自盜竊取逾300萬元金飾，被害人出面向警方報案。（圖／記者張君豪翻攝）

許男取走黃金後，不動聲色用膠帶重新包裝貨物，並透過自己的人頭帳拒領退貨，但賣家收到金飾貨包打開紛紛傻眼，貨品只寄到便利商店，買家沒領貨但是包裹內的黃金、金塊已不翼而飛；根據全家便利商店統計，許男涉嫌業務侵占、詐騙總金額達新台幣306萬元。

▲許姓員工監守自盜利用網購店到店付款漏洞竊取逾300萬元金飾，被害業者自扮柯南蒐證，圖為涉案人身分證件。（圖／記者張君豪翻攝）

8日上午，遍及北中南部多名金飾業者與便利商店公司代表在信義區召開協調會，但被害人目前質疑便利商店只願意跟財損金額較小的被害人和解賠償，但部分財損金額較大的被害人仍在跟業者協調、並無共識。

被害人陸續在3月中旬向警方報案，警方認定許姓超商員工長時間策畫，並透過網路篩選，刻意選擇分布在北部、南部的金飾業者無法面交進行詐騙，培養信用評價後，從今年2月底開始大量訂購金飾，利用擔任大夜班時間拆解包裹侵占竊取金飾，全家便利商店在3月底稽核才發現異常情況；許姓員工也在3月20日棄職潛逃，下落不明。

全家便利商店指出：目前經內部稽核發現，台中該店異常包裹共175件，賣家損失總價值約306萬元，涉及賣家共16人。3月21日該店已報警處理，經查97件包裹已被許姓嫌疑者竊取，78件留存於店舖和物流的包裹，透過網購平台聯繫賣家於3月30日和3月31日到場確認，已拆封69件，幾乎皆為空包，其餘賣家則待警方聯繫到場了解中，目前警方依照證據朝向個人蓄意詐騙方向偵辦，後續將於釐清案情後判定賠償責任。

刑事局統計今年1~3月這類店到店詐騙案件全台發生320件，警方指出，這類涉及竊盜、詐欺、業務侵占的店到店侵吞高價貨品手法相當新穎，呼籲民眾對於高價值的名牌、貴金屬物品交易盡量選擇面交，應避免透過宅配、超商貨運店到店取貨，另外民眾如果網購超商取貨，需先確認有無寄件人聯絡方式，如果發現貨品問題請盡快跟寄件人聯繫退貨。

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