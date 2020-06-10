哥倫比亞查獲今年最大宗走私案　5噸古柯鹼市值2.65億美元

▲哥倫比亞為世界最大古柯鹼輸出國。（圖／路透社）

實習記者蔡政儒／編譯

哥倫比亞一名資深官員表示，哥國警方9日在西岸的布埃納文圖拉（Buenaventura）港口一艘貨輪上查獲市值約2.65億美元（約新台幣78億元）的古柯鹼，總重近5公噸。儘管未逮捕到嫌犯，這起案件還是哥倫比亞今年最大宗的走私毒品案。

當地緝毒警察小隊隊長拉米雷斯（Jorge Luis Ramirez）表示，該港口為哥倫比亞靠太平洋岸最重要的港口。官方尚未透露這艘走私貨輪的持有人身分。

根據美國國家藥物管制局（Office of National Drug Control Policy），哥倫比亞是全世界其中一個輸出最多古柯鹼的國家，每年大約能輸出951噸的古柯鹼，國內古柯（古柯鹼原料）的種植面積也高達近50萬畝。

消息指出，長期以來，毒品走私間接成為哥倫比亞國內武裝衝突的原因。前身為反政府團體哥倫比亞革命軍（Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC）的左派團體民族解放軍（National Liberation Army, ELN）以及其他的犯罪團體都透過走私毒品賺取資金。

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