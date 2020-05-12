917公斤毒品燒光光　調查局：今年銷毀數量是去年6.5倍「7成來自這裡」

記者劉昌松／台北報導

法務部調查局12日舉行年度全國查獲毒品公開銷毀儀式，總計銷毀經法院判決確定的一、二級毒品超過917公斤，約去年銷毀數量的6.5倍，其中超過7成是來自於海巡署在金門烏坵查獲的1800塊海洛因磚，都由調查局幹員全程武裝戒護運送到木柵焚化爐銷毀。

▲調查局今天舉行年度毒品公開銷燬儀式。（圖／翻攝調查局）

調查局從1993年起，負責全國各機關查緝的17種一、二級毒品檢驗、保管、銷毀作業，往年為宣示政府反毒決心，都會邀請媒體參與毒品銷毀儀式，這次因新冠肺炎疫情影響簡化作業，由高檢署檢察官王金聰、消基會董事長雷立芬，及毒藥物防治發展基金會執行長鄧昭芬共同監證毒品投入焚化爐。

▲調查局動員武裝戒護毒品送到木柵焚化廠。（圖／翻攝調查局）

這次銷毀的毒品是在2019年經法院判決確定，的海洛因、大麻、古柯鹼等5385件、總重917公斤377.27公克的毒品，因為數量是前一年的6.5倍，調查局派出北機站及警衛組，全程武裝戒護毒品從毒品庫送往木柵焚化廠，並由台北、新北市調處人員協助裝卸運送。

▲今年銷毀毒品數量是去年的6.5倍。（圖／翻攝調查局）

調查局指出，這次度銷燬毒品中，最大宗的海洛因毒品，是2017年5月間，行政院海岸巡防署在金門縣烏坵鄉東南方約12.5浬海域，從走私漁船上查獲到的1800塊海洛因磚，毛重近693公斤，所有銷毀毒品都經政府、立委、監委、民間團體推選代表清點、封緘、簽證後，在12日投入爐內焚化完成銷燬作業。

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