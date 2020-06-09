哥國神偷3人組夜奔高雄吃這味　首次來台「熟門路」...450萬死亡理賠金落袋





▲內湖警方9日下午宣布偵破哥倫比亞竊盜集團逮捕3人。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

哥倫比亞3人組竊盜集團入侵富商住家偷走680現金的重大竊案！被害人是在大陸經商多年富商，日前母親才剛過世獲壽險理賠約450萬元新台幣，他把現金放在家中4樓保險櫃中，未料富商5日中午外出就醫，神偷3人組就上門搜刮，歹徒行竊過程不超過2小時，保險櫃整個被撬開遭竊新台幣、美金、人民幣總計約680萬元，但整起竊案疑雲重重警方懷疑幕後有藏鏡人尚未曝光。

▲內湖警方9日下午宣布偵破哥倫比亞竊盜集團逮捕3人並起獲大批贓款。（圖／記者張君豪攝）

警方表示，涉案的哥倫比亞籍慣竊為QUINTERO MONTENEGRO LUIS JARLAN（37歲）、SUAREZ PINEROS JOSE GERMAN（35歲）、MONTENEGRO MOLIN EDGAR（56歲）3人都是第一次來台，且從3月14日起分3天陸續搭乘廉航抵達台灣桃園機場後，轉搭機場捷運到台北入住商旅，蟄伏2個多月從6月才開始行竊。

▲內湖警方9日下午宣布偵破哥倫比亞竊盜集團逮捕3人，他們行竊過程遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

3人6月3日下午搭乘機場捷運到中壢區環北站後，徒步約5公里到西園路某民宅行竊，但根據中壢警方民眾報案紀錄，3人僅偷得民宅一雙價值約3千元球鞋後逃逸，3人再輾轉搭乘計程車，步行抵達捷運站後回到台北市。

5日下午3人搭乘台北捷運抵達大湖公園站後，步行抵達被害台商位於大湖山莊街別墅後，從邊坡攀爬到隔壁棟4樓後，跳過兩棟約1公尺多的間距入侵台商別墅4樓，3人在屋內找到鐵條、剪刀等工具後破壞台商位於4樓的保險櫃搜刮財物。

被害台商向警方表示，因為日前母親過世，保險理賠約450多萬元現金、加上做生意手邊有一些外幣、金飾，3人偷走財物包括台幣454萬餘元、人民幣32萬7千餘元、美金8千7百多元以及約4台兩重的黃金後逃逸、台商遭竊損失淤680萬元左右。

3人當晚返回台北市大同區賓王大飯店分贓，均分贓款後隔天6日當天變裝搭乘阿羅哈客運前往高雄市，3人本打算立刻購買機票飛往新加坡後轉機回哥倫比亞，但因受新冠肺炎疫情影響，臨時卻買不到機票，3人無奈只好分別入住高雄三民區的商旅等帶。

但整起案件有眾多疑點，據瞭解3人第一次來台，卻能掌握富商剛獲保險理賠，家中藏數百萬元現金，且進入被害人別墅未逐層樓搜刮，準確得知錢財放在4樓保險櫃，加上3人首次來台，卻對台灣捷運、機捷及公車、客運路線，住宿商旅熟門熟路。

3人逃亡期間，甚至還到高雄市三民區建國三路「金山清粥小菜」朝聖台灣在地美味，加上外出犯案都選擇搭大眾運輸工具增加警方查緝難度，警方認為神偷3人組幕後應有藏鏡人指使，目前正循線深入追查，並查扣3人在台手機送數位鑑定釐清他們在台聯絡對象。

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