已婚簡任技正與女科員不倫戀　食藥署4點回應：提考績會討論

▲衛福部食藥署昆陽實驗室。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署已婚、育有兩子的吳姓簡任技正，被爆與單身、有男友的林姓女科員過從甚密，兩人不但一同出遊，還數度共度春宵，被週刊捕捉到不倫戀。食藥署今（10）日發布4點回應，表示二位當事人的行為是否有影響機關聲譽，將提本署考績會討論。

根據《鏡週刊》報導，吳姓簡任技正與林姓科員不倫時間超過一年，兩人幾乎夜夜幽會，疫情期間出席在新竹福華飯店舉行的4天3夜「密閉容器熱殺菌技術訓練課程」時，更放著主辦單位訂好的飯店不住，自訂飯店共度春宵，隔天再一前一後進入會場。而吳男與林女幽會時，一度被抓到酒後駕車，兩人也在五一勞動節上班時間到台中共遊。

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吳男先前擔任食品組科長時，曾多次針對核災食品、邊境輸入食品等議題，接受媒體訪問。今年因表現優異，被升為簡任技正。此次不倫情爆發後，食藥署表示，因涉及私事，署內還在調查了解中。

食藥署中午提出4點回應，一、媒體報導之爭議時間，二人均依規定請假。二、 吳員非單位主管，負責協助輸入、輸出、製造業食品政策之研析，在此次疫情中並無負責防疫工作。三、 吳員是否涉有酒後駕車，將提考績甄審會討論，以釐清事實。四、 二位當事人的行為是否有影響機關聲譽，將提本署考績會討論。

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