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做工男「一天4300算底層？」網嘆沒贏28K　他曝師傅經驗：穩定反而賺得少

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▲工人（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲工人賺的都是血汗錢。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

工人付出勞力，夏天曝曬在大太陽底下，冬天也要吹風淋雨，雖然時薪換算下來很高，但努力賣命賺的都是血汗錢。就有一名網友在PTT的Gossiping板上發文，說他一天賺了4300元，用體力、淚水、動力「衝破勞工天花板」，但賺這麼多，別人看他髒髒臭臭還是覺得噁心，忍不住問卦「做工一天4300還算底層麻……」

這位男網友文中表示，「今天又莫名其妙賺惹（了）4300（元），用我青春的體力、揮汗的淚水、交織而成用不盡原動力，衝破勞工天花板」，但就算這樣，原PO還是嘆氣，因為「人家還是看我髒髒臭臭豪（好）噁心，是麻（嗎）……？」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，其他人紛紛留言給予肯定，「不錯啊」、「20天，月入8萬年薪快百萬了不錯」、「不錯啦！記得存起來，醫療險要買，不菸不酒不嫖才能翻身」、「不管哪種工，能做到自立門戶，或者一些人拜託你來做，都贏過一堆人了」、「不錯喔 做10天就超過薪資中位數了」、「可以領到3000以上通常都是焊工師傅了。」

▲工人,施工,工地（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有網友說，很多師傅根本不想找「穩定工作」，因為薪水差太多。（示意圖／Pixabay）

不過也有網友認為，只看單日薪水不準，「裝電梯一天8000屌打」、「一個月一天嗎」、「先不討論底層，我是女的，我不會選工班頭喔！選你幹嘛？你一天4300，工班頭笑呵呵」、「你作滿24天三個月才算」、「求穩定吧，不然這工作也沒贏28K的初等考」、「如果沒存錢永遠都是底層」、「房東表示她早上收了兩間房租，你可能要做三個月。」

留言中還有一名網友留言，說其他人想太多，「說穩定喔！偶爾是會有沒工作的時候沒錯，但高級一點的師傅月入20都沒問題」，因為很多師傅都算「做件」的，也直說勞基法根本作遇到大方的業主，師傅根本願意天天上工，之後好好的休個一兩個月都沒問題。」

這位網友分享，說他有親戚做到6X歲了，其實家裡也不缺錢，但還是天天上工，「當兵前我有去打工過，也有跟師傅聊天；他們根本不想去外面找『穩定』的工作，因為薪水差太多了。」最後還透露，師傅會沒錢，不是賭博賭太兇，就是休假休太爽。

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