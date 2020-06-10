經過竹北「一條長長車龍」以為排美食名店！他揭真相驚呆：活40年第一次見

▲新竹麥當勞Google美食評價高達4顆星。（圖／取自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

新竹被許多人戲稱「美食沙漠」、最好吃的東西是麥當勞，讓外地人半信半疑。就有一名男網友表示，他日前開車經過竹北，看到路邊一條長長車龍在排隊，本來以為是要等著上高速公路，或是非常有名的餐廳、賣場，結果開過去才發現是在排麥當勞得來速，讓他忍不住問卦「麥當勞是新竹美食，不是八卦亂扯的？」

這位男網友在PTT的Gossiping板上發文，說他某天假日12點開車經過新竹竹北，當時下著滂沱大雨，他卻看到路邊排著一條長長的車龍，估計大約30台以上的車在排隊，當下直覺認為可能是車輛要排隊上高速公路，或是排隊進非常有名的餐廳、賣場等等，「結果開過去才發現，乖乖不得了，這幾十台汽車居然是排隊要進麥當勞的得來速！！！」

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這一幕讓原PO超訝異，畢竟親眼驗證了八卦板傳聞，「麥當勞在新竹是要排隊的美食，原來不是八卦凶宅亂虎爛的！更驚訝的是，大叔活了40幾歲，第一次看到幾十台車排隊要買得來速！」最後忍不住好奇問，到底麥當勞在新竹有多好吃。

▲麥當勞得來速服務相當方便。（圖／記者湯興漢攝）

看到貼文後，其他網友紛紛留言，「在新竹好吃是比較出來的」、「新竹麥當勞世界第一」、「不然嘞？摩斯 、必勝客也好吃」、「以前家樂福旁邊的肯德基才叫誇張」、「甘泉魚麵和大埔鐵板燒在新竹都能是美食了」、「在新竹，好吃是相對概念」、「新竹的食物可以分成難吃的跟貴的。有時候又貴又難吃。」

不過也有人表示，「會一直講麥當勞好吃的，應該是因為輪班星人，下班沒東西吃吧？不然怎會吃不到正常的東西」、「城隍廟鴨肉飯、潤餅卷都好吃」、「主要是雷太多，麥當勞標準在那，不會過度期待」、「是新竹有車的很多，懶得淋雨買便當的也很多。」