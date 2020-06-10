偷情高官起底！近水樓台愛上女下屬　食藥署明日之星隕落

圖、文／鏡週刊

本刊調查，年近50歲的食藥署吳姓簡任技正，畢業於陽明大學生物化學研究所，之前擔任食藥署食品輸入管理科長，因為學養傑出，深得長官賞識，也經常接受媒體採訪，形象相當正面，沒想到會與女下屬大談不倫關係。

▲06/02 18:10，吳男（右）散步時踩到異物，林女（左）貼心上前讓吳男攙扶。（圖／鏡週刊提供，下同）

請繼續往下閱讀...

2017年10月，吳男曾率領林女與其他4名同事，一起到英國參加長達2週的「查核豬肉及其產品屠宰衛生與食品安全管理計畫」，藉以評估是否核准英國豬肉及相關產品輸入我國，事後還撰寫報告提供給農委會防檢局與衛福部食藥署。

此外，吳男擔任食品輸入管理科長期間，還執行超過100家國外食品及相關生產設施查核業務，並曾在美國牛肉、日本核災區食品開放進口等重大議題中，代表食藥署對外發言，由於工作表現不錯，今年1月升為簡任技正。

吳男及妻子的臉書，有不少2人與小孩的合照，夫妻看似鶼鰈情深，一家和樂融融，對比他與女下屬偷情的行為，顯得十分諷刺。

至於年約30歲的林女，畢業於中興大學食品暨應用生物科技研究所，2015年通過國家三級高等考試，分發到食藥署食品輸入管理科，成為吳男部屬，2人疑似因近水樓台、密集接觸，最後產生情愫，發展成不倫關係，也損及食藥署及衛福部的形象。



更多鏡週刊報導

【高官偷吃女下屬7】遭爆與女科員不倫 吳姓簡任技正：我不清楚也不回應

【高官偷吃女下屬1】同事忙防疫他們忙偷情 食藥署高官夜夜幽會女下屬

【高官偷吃女下屬2】跟同事保持「社交距離」 他們出差卻一起開房間