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佛洛伊德告別式　拜登：是結束美國種族不公時候

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▲▼德州休士頓現場，佛洛伊德（George Floyd）家屬為他舉辦喪禮。（圖／路透）

▲德州休士頓現場，佛洛伊德（George Floyd）家屬為他舉辦喪禮。（圖／路透）

文／中央社休士頓9日綜合外電報導

46歲非裔男子佛洛伊德的葬禮今天在他成長的城市休士頓教堂舉行，將代表民主黨角逐白宮大位的前副總統拜登透過視訊致辭表示，「現在」是結束美國種族不公的時候。

佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察以膝壓頸窒息而死，引發眾怒，在全美與全球爆發反種族主義示威潮。

他的葬禮在休士頓讚美之泉教堂（Fountain of Praise Church）舉行，參加告別式的有家屬和包括議員、體育選手和演員在內等約500人。佛洛伊德將在儀式後下葬，長眠母親墓旁。

▲▼德州休士頓現場，佛洛伊德（George Floyd）家屬為他舉辦喪禮。（圖／路透）

▲▼德州休士頓現場，佛洛伊德（George Floyd）家屬為他舉辦喪禮。（圖／路透）

▲▼德州休士頓現場，佛洛伊德（George Floyd）家屬為他舉辦喪禮。（圖／路透）

政治人物、民權活躍人士和名人紛紛致辭，緬懷這位他們口中的「溫柔巨人」。儀式雖然莊嚴肅穆，卻也洋溢著喜悅的音樂和對佛洛伊德的深情回憶。

拜登（Joe Biden）在致辭中說：「現在是實現種族公平的時候。我們不能轉過臉去，我們不能在離開時，認為可以對深深刺痛我們靈魂的種族主義再度轉過臉去。」

當地議員葛林（Al Green）表示：「佛洛伊德改變了世界。我們要讓世人知道，他改變了世界。」

「在頌揚他的生命後，我們每個人都有責任，在今天離開後採取進一步行動，確保這件事不再重演。」

佛洛伊德出生於北卡羅來納州，但在休士頓以非裔族群為主的社區第三區（Third Ward）長大，幾年前從休士頓搬至明尼阿波利斯，希望找到工作並開啟新的人生。

佛洛伊德找到一份在餐廳擔任保安人員的工作，但明尼蘇達州州長為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情發布居家禁令後，他就失去了工作。

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